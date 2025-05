× Entlang der Adria: Roadtrip durch Kroatien

VON ZADAR BIS DUBROVNIK. Traum-Route entlang der Adria: vorbei an Wasserfällen, Küstenstädten und kleinen Buchten. Wir haben die besten Tipps für einen Frühsommer-Roadtrip durch Kroatien.

Mit dem Auto von Zadar nach Dubrovnik: Dalmatiens Küstenstraße schlängelt sich vorbei an Nationalparks und historischen Orten.

Unterwegs an der Adriaküste

Der Roadtrip beginnt im Norden Dalmatiens, im wunderschönen Zadar. Die Stadt liegt auf einer schmalen Landzunge, umgeben vom glitzernden Blau der Adria. Die Altstadt selbst wirkt wie ein Mosaik aus Jahrhunderten -römische Mauerreste, venezianische Stadttore, barocke Kirchen. Der gesamte Stadtkern ist von mittelalterlichen Mauern geben, die unter UNESCO-Schutz stehen. Abends trifft man sich auf der Uferpromenade, um dem Meer zu lauschen und spektakuläre Sonnenuntergänge zu erleben. Zadar ist keine Stadt der großen Boulevards, sondern eine, die man langsam umrundet -zu Fuß, mit Blick auf die vorgelagerten Inseln, zwischen alten Steinen und salziger Luft.

Dalmatiens Inselwelt

Von Zadar aus sollte man unbedingt einen Abstecher zum Naturpark Telašcica auf der Insel Dugi Otok einplanen -per Fähre oder Bootsausflug erreichbar. Der Park beeindruckt mit hohen Klippen, versteckten Buchten und einem salzigen See mitten im Fels. Auf einem Steg geht man durchs Schilf zum stillen Wasser, das im Sommer wärmer ist als das Meer. Von den Klippen oben blickt man weit hinaus über den Nationalpark Kornati - ein Aussichtspunkt, der die Weite der dalmatinischen Inselwelt begreifbar macht.

Kleine Stadt mit großer Geschichte. Nur eine gute Stunde weiter südlich liegt Šibenik, oft übersehen zwischen Zadar und Split. Dabei ist die kleine Stadt ein echtes Juwel: Ihre Kathedrale des Heiligen Jakob zählt zum UNESCO-Welterbe, ihre engen Gassen sind von Einheimischen belebt, nicht von Souvenirshops. Auf der Festung St. Michael gibt's Konzerte mit Blick aufs Meer - oder einfach einen Moment zum Innehalten.

Wasserwege im Hinterland

Ein paar Kilometer landeinwärts wartet der Nationalpark Krka mit seinen berühmten Wasserfällen. Über Holzstege geht es durch Wälder, entlang von Flussarmen und Kaskaden. Wer es ruhig mag, besucht den Park früh am Morgen. Eine Bootsfahrt zur Klosterinsel Visovac lohnt - ein stiller Ort auf einem See mitten im Fluss.

Alltag im Weltkulturerbe. In Split vermischt sich römische Geschichte mit kroatischem Alltagsleben. Der Diokletianpalast, einst Residenz eines Kaisers, ist heute Wohnraum, Marktplatz und Kneipenviertel zugleich. In den alten Säulenhöfen findet man Bars, Musik und Straßenhändler. Wer einen Blick über Stadt und Meer sucht, steigt auf den Marjan-Hügel - oder bleibt an der Riva, wo sich ganz Split abends trifft. Südlich von Split folgt die Straße der Küste, durch Tunnels und enge Kurven. Makarska liegt da, wo das Biokovo-Gebirge fast ins Meer kippt. Der Ort ist ideal für eine Badepause oder den Aufstieg zum Skywalk im Naturpark Biokovo, einer verglasten Plattform über dem Abgrund. Der Blick reicht an klaren Tagen bis nach Italien.

Salzgärten und Stadtmauer

Kurz vor Dubrovnik lohnt ein Halt in Ston, einem kleinen Ort mit überraschend großer Mauer. Der Ort ist berühmt für seine Salzgärten und Austern, die in der f lachen Bucht gezüchtet werden. Einfach bestellen, mit Blick auf den Hafen, und dazu ein Glas Weißwein.

Ankunft in Dubrovnik. Die Altstadt, umgeben von einer komplett begehbaren Mauer, ist ein architektonisches Meisterwerk. Barocke Kirchen, Paläste, Klöster -alles in hellem Stein. Die schmalen Gassen steigen steil an, führen zu versteckten Cafés oder öffnen sich plötzlich mit Blick aufs Meer. Ein Geheimtipp für den frühen Abend ist die Buža Bar, die versteckt auf einem Felsen zwischen Meer und Stadtmauer liegt. durch Dalmatien.

Top-Adressen zum Schlafen für den Kroatien-Roadtrip

Zadar: Almayer Art & Heritage Hotel****. Ein stilvolles 4-Sterne-Boutique-Hotel im Herzen der Altstadt von Zadar. Das Almayer bietet 16 individuell gestaltete Zimmer in zwei historischen Gebäuden, kombiniert mit modernem Design und einer ruhigen Gartenanlage. Ideal für Paare, die Kunst und Kultur schätzen. Zimmer ab ca. 130 Euro pro Nacht. www.almayer.hr

Der Frühsommer in Kroatien kann beginnen!