× Europas besten Strand kennt kaum jemand!

Das Tourismusportal „European Best Destinations“ kürt jedes Jahr die attraktivsten Reiseziele Europas – darunter auch die schönsten Strände des Kontinents. Doch den diesjährigen Gewinner des Rankings kennen die wenigsten.

Mit steigenden Temperaturen und dem nahenden Sommer wächst die Sehnsucht nach türkisfarbenem Wasser, feinem Sand und malerischen Buchten. Doch viele der bekannten Traumstrände in Europa sind längst kein Geheimtipp mehr – sie sind überfüllt und touristisch stark erschlossen. Umso erfreulicher: Der frisch gekürte beste Strand des Kontinents gilt noch als echter Geheimtipp – ideal für alle, die im Urlaub Ruhe, Natur und Authentizität suchen.

So wurde Europas schönster Strand gewählt

„European Best Destinations“ ist eine Organisation, die sich für die Förderung von nachhaltigem Tourismus und kultureller Vielfalt in Europa einsetzt. In Zusammenarbeit mit dem EDEN-Netzwerk der Europäischen Kommission und internationalen Medienpartnern organisiert sie jährlich eine große Online-Abstimmung über die schönsten Orte des Kontinents. Hunderttausende Reisefans weltweit beteiligen sich an der Wahl.

Die besten Strände Europas 2025

1. Lagunenstrand von Port Glarokavos, Chalkidiki, Griechenland

© Getty Images ×

Der diesjährige Gewinnerstrand liegt auf der griechischen Halbinsel Chalkidiki – und verzaubert mit seinem türkisblauen Wasser, feinem Sand und dem Duft umliegender Pinienwälder. Die Lagune von Port Glarokavos ist ein Naturparadies und wird nicht ohne Grund als Griechenlands „Blaue Lagune“ bezeichnet. Abseits vom Massentourismus bietet der Strand ideale Bedingungen zum Kajakfahren, Stand-up-Paddling oder zur Vogelbeobachtung.

© Getty Images ×

Nur wenige Kilometer entfernt lädt das charmante Dorf Pefkochori mit traditionellen Tavernen und regionaler Küche zum Verweilen ein. Wer mediterrane Gelassenheit und Erholung sucht, findet hier sein perfektes Urlaubsziel.

2. Cala Brandinchi, Sardinien, Italien

© Getty Images ×

Platz zwei belegt Cala Brandinchi an der Nordostküste Sardiniens – auch bekannt als „Klein-Tahiti“. Der Strand besticht durch schneeweißen Sand, flaches, klares Wasser und eine idyllische Atmosphäre – besonders beliebt bei Familien. Vor Ort gibt es zahlreiche Annehmlichkeiten wie Strandbars, Sonnenschirmverleih, Bootsverleih und geführte Touren ins nahegelegene Meeresschutzgebiet Tavolara–Punta Coda Cavallo.

3. Cala Pregonda, Menorca, Spanien

© Getty Images ×

Auch der drittplatzierte Strand ist ein echter Geheimtipp: Cala Pregonda auf Menorca verzaubert mit rötlich-goldenem Sand, kristallklarem Wasser und einzigartigen Felsformationen. Der abgelegene Naturstrand ist nur zu Fuß erreichbar und bietet keinerlei touristische Infrastruktur – perfekt für alle, die Ruhe und Natur pur suchen. In der Nähe liegt ein kostenloser Parkplatz. Kulinarisch lohnt sich ein Abstecher nach Fornells, wo der berühmte Hummereintopf „Caldereta de Langosta“ serviert wird.

Top 10: Die besten Strände Europas 2025

Lagunenstrand von Port Glarokavos, Griechenland Cala Brandinchi, Italien Cala Pregonda, Spanien Cala Luna, Italien Strand von Gale Fontainhas, Portugal Strand La Pelosa, Italien Playa de los Muertos (Strand der Toten), Spanien Strand von Assos, Griechenland Banje-Strand, Kroatien Gulpiyuri-Strand, Spanien

Obwohl Griechenland den Spitzenplatz belegt, sind Italien und Spanien mit jeweils drei Stränden am stärksten vertreten. Aber auch Portugal und Kroatien sichern sich Plätze in den Top 10.