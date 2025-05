× Blaue Flagge: Diese Länder in Europa haben die saubersten Strände!

Glasklares Wasser, gepflegte Strände und nachhaltige Standards – in diesen fünf Ländern können Sie sich beim Baden rundum wohlfühlen. Ein Umweltgütesiegel verrät, wo Europas sauberste Strände liegen. Wer wohl das Rennen macht? Jetzt entdecken!

Glasklares Wasser, sauberer Sand und keine bösen Überraschungen im Meer – klingt nach dem perfekten Strandtag, oder? Genau das wünschen sich viele von uns beim Buchen des Sommerurlaubs. Doch wo in Europa finden Sie die saubersten Strände? Die Antwort liefert die „Blaue Flagge“, ein Umweltgütesiegel, das jedes Jahr an besonders saubere und nachhaltige Strände vergeben wird.

Was steckt hinter der „Blauen Flagge“?

Seit 1987 verleiht die Stiftung für Umwelterziehung (FEE) diese Auszeichnung. Bewertet werden dabei nicht nur Wasserqualität und Sauberkeit, sondern auch Dinge wie Umweltmanagement, Sicherheit, sanitäre Einrichtungen und das Platzangebot am Strand. Die Bewerbung um die Flagge ist freiwillig und kostenpflichtig – deshalb heißt ein fehlender Eintrag nicht automatisch, dass der Strand schlecht ist.

Und der Gewinner ist… Spanien!

© Getty Images ×

Mit stolzen 642 ausgezeichneten Stränden ist Spanien unangefochtener Spitzenreiter, wenn es um Sauberkeit und Qualität geht. Besonders beliebt: die Strände in der Provinz Málaga, die gleich 45 Blaue Flaggen vorweisen kann. Und das Beste? Spanien hat sich sogar im Vergleich zum Vorjahr verbessert – drei Flaggen mehr wurden vergeben.

Diese 5 Länder punkten mit Sauberkeit am Strand

Spanien – 642 Strände Griechenland – 583 Strände Türkei – 567 Strände Italien – 487 Strände Frankreich – 398 Strände

Wenn Sie im nächsten Urlaub Wert auf sauberes Wasser, gepflegte Strände und nachhaltigen Tourismus legen, sind Sie in diesen Ländern bestens aufgehoben. Ob in Spanien an der Costa del Sol, auf einer griechischen Insel oder an Italiens Mittelmeerküste – die Blaue Flagge hilft Ihnen, mit gutem Gefühl die Badesachen zu packen.