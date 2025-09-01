3.1.2025 – 9.1.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Geld, Karriere & Erfolg: Gerda Rogers verrät, was 2026 auf Ihr Sternzeichen zukommt Was halten die Sterne für Ihre Karriere und Finanzen im neuen Jahr bereit? Star-Astrologin Gerda Rogers verrät, welche Sternzeichen 2026 beruflich durchstarten, kluge finanzielle Entscheidungen treffen und ihre Träume verwirklichen können.