3.1.2025 – 9.1.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (3.1.2025 – 9.1.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Das Stimmungsbarometer steigt zusehends an. Mit einer vernünftigen, verlässlichen Haltung kann Ihnen der Start in das neue Liebesjahr bestens gelingen.
- Gesundheit: Schon ab Sonntag stellen sich neue Zuversicht und Lebensfreude ein. Maßvoller Genuss tut Ihnen gut.
- Beruf: Je realistischer Sie an alles herangehen, umso besser kommen Ihre Ideen und Vorschläge an.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Etwas unruhige Tage bis Dienstag. Sehen Sie über Störendes großzügig hinweg, dann werden Sie all die Zuneigung ab Mittwoch umso mehr genießen können!
- Gesundheit: Gönnen Sie sich bis zum Feiertag noch möglichst viel Ruhe! Ab Mittwoch sind Sie richtig gut in Form.
- Beruf: Immer mit der Ruhe am Montag und Dienstag. Ab Mittwoch dürfen Sie das Kommando übernehmen.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Bis Dienstag kann wieder sehr viel Freude aufkommen. Auch erotisch prickelt es. Ab Mittwoch sollten Sie sich aber wieder eher in Zurückhaltung üben.
- Gesundheit: Muten Sie sich nicht gleich wieder zu viel zu, um nach dem Feiertag noch über Reserven zu verfügen!
- Beruf: Bereiten Sie sich gewissenhaft vor! Wer Kompetenz vermitteln kann, hat es viel leichter.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Mit schlechter Laune und Schmollen erreichen Sie nichts. Öffnen Sie Ihr Herz und teilen Sie Freude mit dem Partner, statt große Ansprüche zu stellen!
- Gesundheit: Machen Sie bis zum Feiertag ausgiebig Urlaub! Dann bekommen Sie ab Donnerstag wieder mehr Auftrieb.
- Beruf: Genau zu planen und nachzurechnen ist unerlässlich. Disziplin und Sorgfalt machen Eindruck.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Bis zum Feiertag weiß man Ihre unterhaltsame Gesellschaft bestimmt sehr zu schätzen. Ab Donnerstag wäre es gut, sich als alltagstauglich zu erweisen.
- Gesundheit: Immer noch gilt: Weniger ist mehr. Nutzen Sie die Chance, gute Vorsätze zu realisieren, konsequent!
- Beruf: Am Montag und Dienstag ist Ihre Kreativität gefragt. Umso realistischer aber ab Donnerstag!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Üben Sie sich doch mal in Toleranz und Großzügigkeit, dann liegt man Ihnen bestimmt zu Füßen. Freuen Sie sich auf ein Liebeshoch ab dem Dreikönigstag!
- Gesundheit: Dank Mars, Venus und Merkur sind Sie fit wie ein Turnschuh, wenn Sie Ihre Kräfte vernünftig dosieren!
- Beruf: Lassen Sie sich Zeit bis Donnerstag! Dann kommt Ihr organisatorisches Talent wie gerufen.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Lassen Sie bis Dienstag mehr Spaß und Lebensfreude zu, ohne übermütig zu werden! Dann klappt der Beziehungsalltag ab Mittwoch wieder viel besser.
- Gesundheit: Ab Sonntag nimmt Ihr Wohlbefinden deutlich zu. Leben Sie jetzt trotzdem viel gesundheitsbewusster!
- Beruf: Bei einer pflichtbewussten, sparsamen Haltung dürfen Sie auch mit Unterstützung rechnen.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Pochen Sie nicht auf Ihre Vorstellungen und Erwartungen! Ab Mittwoch legen sich Aufregungen wieder. Dann tun sich auch für Singles neue Chancen auf.
- Gesundheit: Wenn Sie sich vorgenommen haben, heuer weniger zu sündigen, wird Ihnen das ab Mittwoch gut gelingen.
- Beruf: Gehen Sie am Montag und Dienstag Ärger aus dem Weg! Ab Donnerstag läuft alles wieder rund.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Sie können bis Dienstag bestimmt viel Spaß haben. Schlagen Sie nur nicht über die Stränge, denn ab Mittwoch könnte man Sie zur Rechenschaft ziehen!
- Gesundheit: Spätestens ab Mittwoch sollten Sie einige Gänge zurückschalten und sich in jeder Hinsicht schonen.
- Beruf: Kassasturz und Ordnung schaffen ist das Gebot der Stunde. Backen Sie mal kleinere Brötchen!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Nutzen Sie Ihre Chance, festigen Sie Ihr Liebesglück! Auch mit einer besonders großzügigen Haltung bis Dienstag! Dann wird es ab Mittwoch umso inniger.
- Gesundheit: Sie sind schön, stark und auch mental nicht zu biegen. Ab Mittwoch sind Sie in absoluter Hochform.
- Beruf: Egal, ob Verhandlungen, Prüfungen oder Vorstellungstermine: Sie kriegen alles bestens hin.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Bis Dienstag sind vor allem Souveränität und Eleganz gefordert. Ab Donnerstag wird Ihre Alltagstauglichkeit geprüft. Also so seriös wie möglich!
- Gesundheit: Ruhe und Zurückhaltung bis Dienstag! Mittwoch bis Freitag sind gute Regenerations- und Therapietage.
- Beruf: Bringen Sie sich sehr bescheiden und pflichtbewusst ein! Punkten Sie auch mit Sparsamkeit!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Alles eine Frage der Haltung. Wer bis Dienstag tolerant und großzügig ist und ab Mittwoch auf die Stimme der Vernunft hört, wendet alles zum Besseren.
- Gesundheit: Achten Sie vor allem ab Mitte der Woche auf Ihre Verdauung: Essen Sie möglichst gesundheitsbewusst!
- Beruf: Sie können jetzt nur mit Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein und mit Teamgeist punkten.
Ihre Glückzahlen: 150, 100, 90