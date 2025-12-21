Alles zu oe24VIP
Drohnen bei Suche eingesetzt
Trotz Drohnensuche

Zwei entlaufene Kälber seit Samstag vermisst

21.12.25, 13:23
Die Feuerwehr bitte die Bevölkerung um Hilfe. 

Münzkirchen. Am Samstagnachmittag sind zwei Kälber  in Münzkirchen (Bez. Schärding) ausgebrochen. 50 Feuerwehrleute suchten nach den beiden, u. a.  wurden auch Drohnen eingesetzt. Nach drei  Stunden musste die Suche aufgrund der Dunkelheit und des dichten Nebels abgebrochen werden.

Am Sonntag wurde die Suche fortgesetzt. Die Feuerwehr bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Tiere unter 0660/8168 882. Vermutet werden die Kälber im Großraum Münzkirchen oder St. Roman.

