Großes Glitzer-Finale der Weihnachtsmärkte

Diese Märkte haben am Heilgen Abend fürs Geschenkebesorgen offen.

OÖ. Der Countdown zum Heiligen Abend läuft und auch Oberösterreichs Weihnachtsmärkte gehen langsam, aber sicher ins Finale: Das Weihnachtsdorf in Steyr schließt bereits am Dienstag, 23. Dezember, seine Pforten. Auch am Linzer Domplatz wird einen Tag vor Weihnachten der letzte Apfelpunsch ausgeschenkt. Am Wintermarkt am Linzer Pfarrplatz mit dem internationalen Speisenangebot von Afrika bis Nepal und frisch gezapften Bier bekommt man noch bis Dienstag um 21 Uhr einen nicht zu süßen Mango-Punsch um sechs Euro.

© Christkindlmarkt Linz

Damit die Zeit bis zur Bescherung wie im Flug vergeht, kann man Kinder aber auch am Mittwoch noch mit einem Besuch auf einem Adventmarkt ablenken - am Linzer Hauptplatz, im Linzer Volksgarten und auch in der prämierten Welser Weihnachtswelt. Der rund 1,7 km lange kostenlose Lichterpfad, der wie ein roter Faden durch Welser Weihnachtswelt führt, bleibt sogar bis 2. Februar beleuchtet.