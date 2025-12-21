Alles zu oe24VIP
Pyrotechnik geschmuggelt
950 g Sprengstoff

Burschen aus OÖ deckten sich in Tschechien mit Feuerwerkskörpern ein

21.12.25, 10:39 | Aktualisiert: 21.12.25, 12:51
Linzer Polizei entdeckte bei Routinekontrolle die gefährlichen Einkäufe. 

. Bei einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Linz sind am Samstag drei junge Oberösterreicher aufgeflogen, die sich in Tschechien mit einem ganzen Kofferraum voller - zum Teil unerlaubter - Feuerwerkskörper eingedeckt hatten. Unter anderem wurden zwei Sprengsätze der Kategorie F4 sichergestellt, die für Großfeuerwerke gedacht sind und nur von Personen mit Fachkenntnis gezündet werden dürfen.

Die drei Jugendlichen - zwei sind 17 und einer 16 Jahre alt - stammen aus den Bezirken Steyr-Land und Kirchdorf. Insgesamt hatten die Freunde pyrotechnische Gegenstände mit in Summe 950 Gramm Sprengstoff eingekauft. Sie wurden nach dem Pyrotechnikgesetz angezeigt.

