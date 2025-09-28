16-Jähriger ohne Führerschein prallte in OÖ gegen Gebäude

Drei Burschen zum Teil schwer verletzt.

OÖ. Drei Burschen sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall in St. Roman im Bezirk Schärding zum Teil schwer verletzt worden. Ein 16-Jähringer hatte in einer Rechtskurve auf einem Güterweg wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto verloren und war gegen ein landwirtschaftliches Gebäude geprallt.

Der Lenker, der noch keinen Führerschein hat, und ein 18-Jähriger wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Der 18-jährige Besitzer des Wagens, der dem 16-Jährigen das Steuer überlassen hatte und am Beifahrersitz war, erlitt ebenfalls Verletzungen. Die beiden Schwerverletzten wurden in das Klinikum Passau, der 18-jährige Zulassungsbesitzer in das Krankenhaus Ried gebracht.