Ruanda
© Getty

Chaos bei Rad-WM!

Magenprobleme: Ex-Weltmeister Alaphilippe gibt auf, Toiletten-Stops für Rad-Stars

28.09.25, 13:47
Beim Straßenrennen der Rad-WM in Ruanda klagten zahlreiche Profis über Magenprobleme. Julian Alaphilippe stieg aus, Tadej Pogacar und Remco Evenepoel mussten während der brutalen 267-km-Konkurrenz in der Hitze Toiletten-Stops einlegen.

Neben dem zweimaligen Ex-Weltmeister Alaphilippe gaben drei der vier deutschen Profis auf. Die Favoriten Pogacar und Evenepoel mussten recht früh im Rennen Toiletten-Stops einlegen.

"Drehtür für Dixi-Klos"

"Ich denke, wir sind nicht die Einzigen, die hier Probleme haben", sagte der Deutsche Jonas Rutsch. "Man kann nur schauen, dass man nicht mehr auf die Toilette muss. Aber im Endeffekt habe ich gerade schon gehört, dass sie bei den beiden Dixi-Klos, die sie hier oben aufgestellt haben, dass sie da auch eine Drehtür einbauen könnten."

Extrembedingungen in Kigali

Die 267,5 Kilometer mit 5.475 Höhenmetern und anspruchsvolle klimatische Bedingungen bei etwa 28 Grad in der 1.500 Meter hoch gelegenen Hauptstadt forderten ihren Tribut. Schon vor dem Rennen wurde erwartet, dass nur ein kleiner Teil der Profis das Rennen beenden wird.

