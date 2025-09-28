"Bergdoktor" Hans Sigl spricht offen über seine Finanzen

"Bergdoktor"-Star Hans Sigl gewährt seltene Einblicke in sein Privatleben – und spricht ungewöhnlich offen über Geld, Bodenständigkeit und seine berufliche Zukunft

Seit 2008 begeistert Hans Sigl (55) als Dr. Martin Gruber in der ZDF-Erfolgsserie 2Der Bergdoktor2 Millionen von Zuschauern. Nun zeigt sich der Schauspieler von einer ganz privaten Seite und verrät im Interview mit der Zeitschrift Max, wie er über Finanzen denkt.

"Ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen", so Sigl. Als er 1993 sein erstes Engagement am Landestheater Innsbruck erhielt, sei sein Wunsch klar gewesen: "Ich möchte einfach nur von diesem Beruf leben können." Das sei ihm gelungen – auch weil er sich immer einen Plan B bereithielt.

Seit 2009 spielt Ronja Forcher an der Seite von Hans Sigl © Getty

Geld nur als Tauschmittel

"Für mich ist Geld nur ein Tauschmittel für das, was ich brauche, um zu leben", sagt Sigl. Zugleich betont er: "Ich habe wiederum nie in den sozialen Topf gegriffen, weil ich das zum Glück nicht gebraucht habe." Seine Haltung: vernünftig, aber nicht abhängig vom Materiellen.

Vorbereitet auf das Serien-Aus

Auch in Bezug auf seine Rolle als "Bergdoktor" denkt Sigl langfristig. Sollte das ZDF die Serie eines Tages einstellen, sei er vorbereitet. "Ich würde das in dem Moment sehr bedauern, und dann würde ich sofort überlegen, wie ich meinen Unterhalt auf eine andere Art generieren kann." Eine Idee dafür habe er bereits.

© fotowunder

Schon im vergangenen Jahr sagte Sigl im ARD-Podcast Freiheit Deluxe, er könne sich nicht vorstellen, ewig in der Rolle des TV-Arztes zu bleiben. "Natürlich ist es eine wunderbare Arbeit (...). Andererseits ist es auch Lebenszeit, die vergeht, und man committet sich", so der Schauspieler damals.

Alles deutet darauf hin, dass Hans Sigl finanziell und mental gut auf eine Zeit nach dem "Bergdoktor" vorbereitet ist.