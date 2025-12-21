Alles zu oe24VIP
Wintersonnenwende
© getty/Symbolbild

Wintersonnenwende

Deshalb ist heute der kürzeste Tag des Jahres

21.12.25, 13:05
Heute erreicht die Sonne auf der Nordhalbkugel ihren tiefsten Stand. Die Tage im werden danach wieder länger. 

Heute erleben wir den kürzesten Tag des Jahres: Mit der Wintersonnenwende beginnt der kalendarische Winter. Meteorologisch hatte er bereits Anfang des Monats begonnen.

Flacher Sonnenstand

Die Sonne steht besonders niedrig über dem Horizont. Es wird spät hell und früh dunkel. Je weiter nördlich ein Ort liegt, desto kürzer fällt der Tag aus. 

Zunächst nachmittags mehr Licht

Schon am Tag nach der Wintersonnenwende wird es am Nachmittag etwas länger hell. Zunächst geht die Sonne morgens jedoch weiterhin später auf. Erst Anfang Januar wird es auch morgens zusehends früher hell.

Grund für unterschiedliche Tageslängen

Die Erde kreist in einem Jahr um die Sonne. Da die Erdachse um 23,5 Grad geneigt ist, wird die Nordhalterkugel und die Südhalbkugel unterschiedlich stark beleuchtet. Dadurch sind Tage verschieden lang.

Wendepunkt erreicht

Zur Wintersonnenwende wendet sich die Nordhalbkugel wieder stärker der Sonne zu. Die Tageslänge nimmt nun nach und nach zu.

