Scan-Car übernimmt Parkschein-Kontrolle in Wels

Die Digitalisierungs-Offensive wurde im Gemeinderat bereits beschlossen.

Wels. Die Parkraumüberwachung in Wels wird digitalisiert. Nicht ab 1. Jänner 2026 sondern ab 2028 sollen in der Innenstadt keine Parksheriffs mehr zu Fuß unterwegs sein, stattdessen wird ein Scan-Car die Kontrolle übernehmen.

Mit einer Kamera auf dem Dach werden die Kennzeichen aller abgestellten Autos erfasst und abgeglichen. In Echtzeit ist somit ersichtlich, ob für das jeweilige Fahrzeug eine Parkgebühr entrichtet wurde oder nicht. Die 47 Geräte im Stadtgebiet müssen dafür umgerüstet, weil künftig beim Bezahlen auch das Kennzeichen eingegeben werden muss.

Die Umrüstungskosten sollen sich schnell durch die Einsparung von Personalkosten amortisieren: Mit dem neuen System sollen ab 2028 nur mehr zwei Mitarbeiter benötigt werden.