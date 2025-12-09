Betrügerin beutete Opfer mit "Polizisten-Trick" aus

Die 21-jährige Slowakin wurde in Deutschland auf frischer Tat ertappt.

Nach der Festnahme einer mutmaßlichen Betrügerin sucht die niederösterreichische Polizei weitere Opfer. Die 21-Jährige soll Mitglied einer kriminellen Organisation sein, die am Telefon vortäuscht, ein Angehöriger habe einen Verkehrsunfall verursacht und mit einer Kaution könne eine Haft verhindert werden. Die Slowakin soll am 14. Oktober in Wien von einer Frau Bargeld, Golddukaten und Schmuck abgeholt haben. Drei Tage später wurde sie in Deutschland auf frischer Tat ertappt.

© LKA NÖ

Die Verdächtige wurde einer Aussendung zufolge von der "Ermittlungsgruppe Falsche Polizisten" im Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Leitung des Bundeskriminalamtes ausgeforscht.

Weitere Opfer gesucht

Am Dienstag wurden auf Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Fotos der Frau veröffentlicht, die sich in München in Untersuchungshaft befindet. Die Polizei geht von weiteren Geschädigten durch den "Kautionstrick" aus. Mögliche weitere Opfer wurden gebeten, sich beim Landeskriminalamt (Tel.: 059133-30-3333) zu melden.