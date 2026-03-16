Hier radelt Bankräuber nach Überfall in Kärnten davon

Eine Bank im Stadtzentrum von Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) war am Montag Schauplatz eines Bankraubs. Die Polizei hat nun Fahndungsfotos vom mutmaßlichen Täter veröffentlicht, der maskiert mit dem Fahrrad das Weite suchte.

Kärnten. Montagfrüh gegen 9 Uhr überfiel ein bisher unbekannte Täter die Volksbank in Ferlach: Der Täter war wie ein ganz normaler Kunde hineingegangen und war zunächst, außer dass er eine Sonnenbrille trug, kaum aufgefallen - in der Filiale zückte er dann eine Faustfeuerwaffe und forderte von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Der Verdächtige im grünen Parka mit Haube, Handschuhen, vermutlich einer Perücke, einem falschen Bart und sogar einer faschen großen Nase konnte die Bank mit der erbeuteten Summe in derzeit unbekannter Höhe verlassen und ist mit einem Fahrrad geflüchtet.

Die sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief bisher negativ. Es waren mehrere Streifen des betroffenen sowie der umliegenden Bezirke an der Fahndung beteiligt. Ebenso standen Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe, der Bereitschaftseinheit und des EKO Cobra, sowie der Polizeihubschrauber Libelle im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden.

Fahndungsfotos veröffentlicht - er sprach Dialekt

Inzwischen veröffentlichte die Polizei Bilder des mutmaßlichen Täters von der Videoüberwachung der Bankfiliale. Der Täter soll laut Polizei 55 bis 60 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß sein und Kärntner Dialekt gesprochen haben.

© LPD Kärnten

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Ein weiteres Lichtbild zeigt den mutmaßlichen Täter mit dem zur Flucht verwendeten Fahrrad. © LPD Kärnten

Die weiteren Erhebungen werden vom Landeskriminalamt Kärnten geführt. HInwqeiose an die nächste Polizeidienststelle.

Es gilt die Unschuldsvermutung.