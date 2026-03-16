Bewaffneter überfiel Bank und flüchtete

Der Räuber bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Pistole und konnte mit seiner Beute flüchten.

Kärnten. Die Kärntner Polizei fahndet derzeit nach einem Bankräuber, der Montagfrüh gegen 9 Uhr in die Volksbank im Stadtzentrum von Ferlach stürmte. Der Mann, der laut Polizei 55 bis 60 Jahre alt sein soll und ein ungepflegtes Äußeres haben soll, war mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet.

Überfall im Stadtzentrum von Ferlach. © ORF

Er bedrohte die Bankangestellte mit der Waffe und verlangte Bares. Anschließend flüchtete er mit der Beute - Bargeld in nicht bekannter Höhe - zu Fuß oder mit einem Fahrrad. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben, er sprach Kärntner Dialekt.

Eine Alarmfahndung der Polizei mit allen verfügbaren Kräften inklusive Hubschrauber lief am Vormittag weiter. Die Spurenauswertung läuft ebenfalls.