Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Überfall im Stadtzentrum von Ferlach.
© ORF

Alarmfahndung

Bewaffneter überfiel Bank und flüchtete

16.03.26, 13:57
Teilen

Der Räuber bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Pistole und konnte mit seiner Beute flüchten.

Kärnten. Die Kärntner Polizei fahndet derzeit nach einem Bankräuber, der Montagfrüh gegen 9 Uhr in die Volksbank im Stadtzentrum von Ferlach stürmte. Der Mann, der laut Polizei 55 bis 60 Jahre alt sein soll und ein ungepflegtes Äußeres haben soll, war mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet.

Überfall im Stadtzentrum von Ferlach.

Überfall im Stadtzentrum von Ferlach. 

© ORF

Er bedrohte die Bankangestellte mit der Waffe und verlangte Bares. Anschließend flüchtete er mit der Beute - Bargeld in nicht bekannter Höhe - zu Fuß oder mit einem Fahrrad. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben, er sprach Kärntner Dialekt.

Eine Alarmfahndung der Polizei mit allen verfügbaren Kräften inklusive Hubschrauber lief am Vormittag weiter. Die Spurenauswertung läuft ebenfalls.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen