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Wohnung ging in Flammen auf: Mieterin (80) schwer verletzt
© GettyImages Spitzt-Foto

Spital

Wohnung ging in Flammen auf: Mieterin (80) schwer verletzt

16.03.26, 13:44
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Das Opfer hatte vermutlich vergessen, den E-Herd auszuschalten. Die Wiener Berufsfeuerwehr barg die 80-Jährige.

Wien. Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist am Sonntagnachmittag eine 80-jährige Frau schwer verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurden die Berufsfeuerwehr und Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus kurz nach 16.30 Uhr in die Dreihausgasse gerufen, weil in einer Wohnung Feuer ausgebrochen war. Die Berufsfeuerwehr löschte die Flammen rasch, in dem Appartement wurde die 80-jährige Mieterin reglos aufgefunden.

Die Berufsrettung versorgte die Frau notfallmedizinisch und brachte sie mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen. Vermutet wurde Fahrlässigkeit der Frau. Sie dürfte vermutlich vergessen haben, den E-Herd abzuschalten.

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