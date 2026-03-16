20-Jähriger schießt auf Brüder - Opfer am Kopf verletzt

Ein Mann hat am Sonntagabend in Wien-Liesing mit einer Gasdruckpistole auf einen 20-Jährigen geschossen und ihn am Kopf verletzt.

Wien. Laut Polizeisprecherin Julia Schick war der Tat ein offenbar schon länger währender Streit vorausgegangen, der im Bezirksteil Mauer eskalierte. Die Exekutive wurde in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses gerufen, wo die Beamten auf einen 16-Jährigen und dessen 20-jährigen Bruder trafen, der mit blutender Wunde auf der Wohnzimmercouch saß.

Der Jugendliche gab an, er sei mit seinem Bruder auf dem Heimweg gewesen, als man auf einen ebenfalls 20-jährigen Bekannten getroffen sei. Die Brüder wollten Schwierigkeiten aus dem Weg gehen, weil es bereits früher Unstimmigkeiten gab, und gingen zügig weiter. Der Bekannte hatte aber anderes im Sinn: Er verfolgte die beiden, beschimpfte sie und zog die vermeintliche Schusswaffe, als er sie eingeholt hatte. Die Bedrohten versuchten zu flüchten, er schoss und traf den Älteren am Kopf.

Die Berufsrettung versorgte den 20-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht. Die Ermittler der Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes fanden die Identität des Verdächtigen heraus, der nach der Tat geflüchtet war. Bei ihm handelt es sich um einen ebenfalls 20-jährigen österreichischen Staatsbürger. Nach ihm wurde gefahndet.