Nur 5 Euro: Die günstigsten Freibäder des Landes

An diesem Wochenende startet die Freibad-Saison bei Traumwetter. Zwar haben noch nicht alle geöffnet, oe24 machte schon den Preis-Check.

Das Wetter ist wie im Sommer, die ersten Freibäder öffnen an diesem Wochenende ihre Tore. Nur bei den Preisen werden mancherorts auch die Emotionen hochkochen. Einige sind aufgrund der gestiegenen Energie- und Personalkosten heuer wieder teurer geworden.

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Wiens Bäderpreise um 6,37 Prozent angehoben

In Wien steigen die Preise um 6,37 Prozent. Die Einzelkarte für Erwachsene kostet künftig etwa 8,10 statt 7,60 Euro. Ab heuer zahlen demnach Erwachsene für einen Tageseintritt 8,10 Euro. Für Kinder sind dann 2,80 statt 2,40 Euro zu zahlen. Kleinkinder bis sechs Jahre sind gratis.

In NÖ öffnen die Bäder in Baden, St. Valentin und Perchtoldsdorf dieses Wochenende – auch hier wurden teilweise die Preise um fünf bis 7 Prozent erhöht.

In Salzburg startet das Waldbad Anif die Saison – hier berappt man schon saftige 10 Euro.

In den Freibädern der Linz AG bleiben die Preise allerdings im Vorjahres-Vergleich unverändert – hier geht man um maximal 5,60 Euro (Erwachsene) baden.

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Preis-Check: Hier badet man in Österreich am günstigsten

Die Plattform Urlaubshamster listete (Stand 2025) die günstigsten Freibäder Österreichs auf – laut oe24-Check haben sich zwar heuer auch hier die Preise leicht erhöht. Drei Freibäder sind aber nach wie vor im Vergleich die günstigsten des Landes:

● 3 Tannen Bad Vorau in der Steiermark, das für Erwachsene nur 5 Euro kostet.

● Das Freibad Eisenstadt im Burgenland punktet mit nur 4,90 Euro Eintritt für Erwachsene.

● Im Freibad Großweikersdorf (NÖ) kostet eine Erwachsenenkarte heuer nur 5 Euro.

Ortsansässige wissen freilich, wo sie im Sommer oder schon dieses Wochenende gratis – auf eigene Gefahr – ins kühle Nass springen. So etwa an der Alten Donau in Wien, auf der Donauinsel, Badeplätzen am Wörthersee – oder auch im Seebad Seekirchen in Salzburg (ab Ende Mai offen).