Silverstone will Chaos-Saison retten: Doppel-GP als Nahost-Ersatz?

Nach den Schock-Absagen in Bahrain und Saudi-Arabien steht der Rennkalender Kopf.

Es sind dramatische Wochen für die Formel 1! Wegen der eskalierenden Konflikte im Nahen Osten mussten die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien kurzfristig gestrichen werden. Die Rekord-Saison schrumpfte über Nacht von 24 auf 22 Rennen zusammen. Doch während der Tross an diesem Wochenende unter der Sonne von Miami gastiert, bahnt sich im Hintergrund eine Sensation an!

Silverstone-Boss: „Wir sind bereit!“

Stuart Pringle, der Macher der Kult-Strecke in Silverstone, lässt jetzt die Bombe platzen! Er bietet der FIA und Liberty Media an, 2026 gleich zwei Grands Prix im „Home of British Motor Racing“ auszutragen. Das Ziel: Die Lücken im Kalender füllen und die Fans entschädigen. „Wir haben gezeigt, dass wir schnell handeln können“, so Pringle kämpferisch. Die F1-Welt erinnert sich: Schon in der Chaos-Saison 2020 sprang Silverstone während der Pandemie doppelt ein. Jetzt könnte sich die Geschichte wiederholen!

Sprit-Schock & Straßensperren

Doch die Lage bleibt extrem angespannt. Die F1-Bosse betonen: „Die Situation in der Region ist hochdynamisch.“ Niemand kann sagen, ob die Wüsten-Rennen später nachgeholt werden können. Zudem droht ein finanzielles Fiasko: Durch die Schließung der strategisch wichtigen Straße von Hormuz sind die Ölpreise explodiert! Die Reisekosten für die Teams schießen durch die Decke – ein logistischer Albtraum für Ferrari, Red Bull & Co.

Zittern um das Finale

Aktuell stehen die Rennen in Katar (20. November) und das Finale in Abu Dhabi (6. Dezember) zwar noch im Kalender, doch hinter den Kulissen herrscht großes Zittern.