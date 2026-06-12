Formel-1-Star kündigt Karriereende an

"Es wird ein besonderes Wochenende werden, wahrscheinlich mein letztes Rennen in Barcelona."

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Die Formel 1 könnte sich schon bald von einer ihrer größten Legenden verabschieden. Vor seinem Heimrennen in Barcelona hat Fernando Alonso mit bemerkenswert offenen Aussagen über seine Zukunft für Aufsehen gesorgt. Der zweimalige Weltmeister erklärte vor dem Grand Prix von Katalonien: "Es wird ein besonderes Wochenende werden, wahrscheinlich mein letztes Rennen in Barcelona in der Formel 1."

Für viele Fans klang das wie ein erster Hinweis auf das nahende Karriereende des Spaniers. Hintergrund ist eine Änderung im Formel-1-Kalender: Der Circuit de Barcelona-Catalunya wird ab 2027 nicht mehr jährlich ausgetragen und kehrt erst 2028 wieder ins Programm zurück. Alonso selbst machte deutlich, dass er derzeit nicht sagen könne, ob er dann überhaupt noch aktiv sein wird. "Nach dem Sommer werde ich entscheiden, ob ich weitermache oder nicht", erklärte der Aston-Martin-Pilot.

© Formula 1 via Getty Images

Der 44-Jährige erlebt derzeit eine schwierige Saison. Aston Martin gehört nicht zu den Topteams, erst zuletzt holte Alonso in Monaco seinen ersten WM-Punkt des Jahres. Entsprechend gedämpft sind seine Erwartungen für das Heimrennen. "Ich werde nicht konkurrenzfähig sein und es in Q1 nicht weit bringen, aber hoffentlich können alle das Wochenende genießen", sagte der Spanier.

Emotionales Rennen

Besonders emotional ist Barcelona für Alonso, der dort 1994 seine ersten Testkilometer in einem Formel-1-Wagen absolvierte und 2006 sowie 2013 vor heimischem Publikum gewinnen konnte. "Ich glaube, es ist mein 23. Mal hier und jedes Mal war es magisch. Ich hoffe, diesmal wird es genauso", betonte er.

Trotz der Ungewissheit über seine Zukunft wirkt Alonso erstaunlich gelassen. "Ob dies nun das letzte Mal ist oder nicht, spielt keine allzu große Rolle – ich bin mit meiner Karriere im Reinen. Ich habe viel mehr erreicht, als ich mir als Kind je erträumt hätte", sagte der Routinier.

Mit 32 Grand-Prix-Siegen und zwei Weltmeistertiteln zählt Alonso zu den erfolgreichsten Fahrern der Formel-1-Geschichte. Gleichzeitig ist er der dienstälteste Pilot im aktuellen Feld. Bereits im vergangenen Jahr hatte er angedeutet, dass die Saison 2026 seine letzte sein könnte – abhängig davon, wie konkurrenzfähig Aston Martin unter dem neuen Reglement sein würde.

Auch privat hat sich bei Alonso zuletzt einiges verändert. Im März wurde der Spanier erstmals Vater. Ob dies Einfluss auf seine Entscheidung haben wird, ließ er offen. Fest steht jedoch: Die Sommerpause dürfte für einen der größten Fahrer seiner Generation richtungsweisend werden. Dann will Alonso endgültig entscheiden, ob seine außergewöhnliche Formel-1-Karriere weitergeht – oder ob das Ende einer Ära bevorsteht.