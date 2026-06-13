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Wilder Abflug

Schwerer Crash! Hier schrottet Leclerc seinen Ferrari

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Heikle Szene im Qualifying von Barcelona! In Spanien riskierte Ferrari-Pilot Charles Leclerc zu viel und crashte brutal.
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Im Q3 war Ferrari voll mit dabei im Kampf um die Pole, doch dann wollte Leclerc zu viel: In Sektor 1 verlor er die Kontrolle und krachte heftig in die Wand.

Der Monegasse konnte seinen verunfallten Ferrari auf eigenen Beinen verlassen, schüttelte dabei frustriert den Kopf.

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