Schwerer Crash! Hier schrottet Leclerc seinen Ferrari

Heikle Szene im Qualifying von Barcelona! In Spanien riskierte Ferrari-Pilot Charles Leclerc zu viel und crashte brutal.

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Im Q3 war Ferrari voll mit dabei im Kampf um die Pole, doch dann wollte Leclerc zu viel: In Sektor 1 verlor er die Kontrolle und krachte heftig in die Wand.

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Der Monegasse konnte seinen verunfallten Ferrari auf eigenen Beinen verlassen, schüttelte dabei frustriert den Kopf.