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MotoGP will Formel-1-Kultstrecke erobern

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BALATONBOGLAR, HUNGARY - JUNE 07: Francesco Bagnaia of Italy riding the Lenovo Ducati (63) and Marc Marquez of Spain riding the Lenovo Ducati (93) on the grid during the MotoGP of Hungary at Balaton Park Circuit on June 07, 2026 in Balatonboglar, Hungary. (Photo by Gold &amp; Goose Photography/Getty Images)
© Getty Images
Die MotoGP treibt ihre Planungen voran, auf einem weiteren Formel-1-Kurs an den Start zu gehen.
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Die MotoGP will schon nächstes Jahr auf einem weiteren Formel-1-Kurs für ein PS-Spektakel sorgen. Nach Barcelona, Austin, Portimao,   Silverstone, Spielberg und Lusail wäre es der siebente Kurs, auf dem beide Motorsport-Giganten ihre Runden drehen.

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Hintergrund ist Liberty Media, die nach der Formel 1 auch die MotoGP weltweit noch besser vermarkten wollen. Was bei Max Verstappen, Lewis Hamilton & Co. bereits funktioniert hat, wird nun bei Fan-Lieblingen, wie Marc Marquez, vorangetrieben.

Neue Destinaiton für MotoGP

Die Bosse haben auch eine erste Destination im Kopf, wo bereits nächstes Jahr ein Grand Prix auf zwei Rädern stattfinden soll, der F1-Fans nur allzu bekannt ist.

Es soll der große Startschuss sein, die MotoGP noch attraktiver zu machen. Kommende Saison will man den Eröffnungs-Event auf der Strecke des neuen Glamour-GP in Miami ausrichten.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - OCTOBER 30: A general overall aerial view of Hard Rock Stadium, the Miami Dolphins headquarters and practice facility at the Baptist Health Training Complex and Formula 1 Grand Prix racetrack on October 30, 2024 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Kirby Lee/Getty Images)
Die MotoGP will nach Miami © Getty Images

Zukünftig ist der Plan, auch wieder mehr Stadtkurse in die Motorrad-WM einzubauen. Gut möglich, dass der erste Thriller in Miami schon bald als offizielles Rennen im Kalender aufscheint.

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