MotoGP will Formel-1-Kultstrecke erobern

Die MotoGP treibt ihre Planungen voran, auf einem weiteren Formel-1-Kurs an den Start zu gehen.

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Die MotoGP will schon nächstes Jahr auf einem weiteren Formel-1-Kurs für ein PS-Spektakel sorgen. Nach Barcelona, Austin, Portimao, Silverstone, Spielberg und Lusail wäre es der siebente Kurs, auf dem beide Motorsport-Giganten ihre Runden drehen.

Hintergrund ist Liberty Media, die nach der Formel 1 auch die MotoGP weltweit noch besser vermarkten wollen. Was bei Max Verstappen, Lewis Hamilton & Co. bereits funktioniert hat, wird nun bei Fan-Lieblingen, wie Marc Marquez, vorangetrieben.

Neue Destinaiton für MotoGP

Die Bosse haben auch eine erste Destination im Kopf, wo bereits nächstes Jahr ein Grand Prix auf zwei Rädern stattfinden soll, der F1-Fans nur allzu bekannt ist.

Es soll der große Startschuss sein, die MotoGP noch attraktiver zu machen. Kommende Saison will man den Eröffnungs-Event auf der Strecke des neuen Glamour-GP in Miami ausrichten.

Die MotoGP will nach Miami © Getty Images

Zukünftig ist der Plan, auch wieder mehr Stadtkurse in die Motorrad-WM einzubauen. Gut möglich, dass der erste Thriller in Miami schon bald als offizielles Rennen im Kalender aufscheint.