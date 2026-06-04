Christian Horner hat einen neuen Job

Vor fast einem Jahr wurde Christian Horner gefeuert. Nun hat er einen neuen Job abseits der Formel 1.

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Knapp ein Jahr ist das Red-Bull-Aus von Christian Horner her. Der Ex-Formel-1-Teamchef hat nun einen neuen Job, aber nicht in der Formel 1.

Horner soll in der Zukunft als Berater für die Investmentgesellschaft Oakley Capital tätig sein. Das ist seine erste größere Tätigkeit seit seinem Formel-1-Aus.

Mehrere Gerüchte über F1-Rückkehr

Nach dem Abschied von Red Bull wurde der Brite immer wieder mit verschiedenen Teams in Verbindung gebracht. Unter anderem gab es Gerüchte über einen Job bei Alpine, Aston Martin und beim chinesischen Autohersteller BYD. Der letztgenannte soll Interesse an einem Einstieg in die Formel 1 haben.

Nun hat sich Horner für einen zeitweisen Wechsel in die Finanz- und Sportbranche entschieden. Der Brite soll bei Oakley Capital neue Investitionsmöglichkeiten im Sportbereich identifizieren und weiterentwickeln.

Horner freut sich auf die neue Aufgabe

Oakley-Gründer Peter Dubens erklärt: "Christian Horner wird weltweit als äußerst erfolgreicher Sportmanager angesehen. Seine Erfahrung, sein Gespür für Geschäfte und seine Erfolgsbilanz werden für uns von großem Wert sein."

Das Unternehmen unterstützt bereits verschiedene Sportmarken und Sportprojekte. Etwa haben sie Anteile unter anderem beim Golfausrüster Vice Golf, bei der Padel-Marke NOX sowie mehrere internationale Sportbeteiligungen.

Horner freut sich auf seine neue Aufgabe: "Sportunternehmen profitieren aktuell von wachsenden Zuschauerzahlen und einer steigenden Beteiligung weltweit." Über Oakley Capital sagt er: "Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen und die nächste Generation erfolgreicher Sportunternehmen zu unterstützen."