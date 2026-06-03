TV
Radio
E-Paper
Sport

Neuer Vertrag

Ferrari-Hammer vor Monaco-Rennen

© Formula 1 via Getty Images
Pünktlich zu seinem großen Heimrennen in Monaco hat Charles Leclerc einen neuen Vertrag bei der Scuderia Ferrari unterschrieben.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie lange das neue Arbeitspapier des 28-Jährigen gültig ist, teilte der italienische Formel-1-Traditionsrennstall allerdings nicht mit. Von kommenden Saisonen war am Mittwoch die Rede. "Er ist hier, um zu bleiben", schrieb das Team. Leclerc war 2018 in die Motorsport-Königsklasse eingestiegen, seit 2019 fährt er für Ferrari.

Auch interessant

F1-Legende: "Antonelli arrogant wie Senna, Schumacher und Verstappen"

Helmut Marko: "In Monte Carlo  gewinnt Leclerc"

Mercedes-Star Antonelli will zu Ferrari

Formel 1 macht Autos für Monaco langsamer

Verstappen schaut auf die Familie: "Nicht jeder wird für immer da sein"

Aktuell belegt der Monegasse den dritten Platz im WM-Klassement hinter den beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell, aber noch vor seinem hochdekorierten Teamkollegen Lewis Hamilton. Der Vertrag des Briten soll Berichten zufolge bis Ende 2027 gültig sein.

"Ich könnte nicht glücklicher sein, diese Reise mit der Scuderia Ferrari fortzusetzen", sagte Leclerc zu seinem neuen Vertrag. "Es ist das Team, das ich seit meiner Kindheit liebe und von dem ich geträumt habe, Teil davon zu sein, und nach all den Jahren ist es zu einer zweiten Familie geworden." Das große Ziel aber bleibt: "Die Weltmeisterschaft zurück nach Maranello zu holen." Letzter Fahrer-Weltmeister in einem Ferrari ist der Finne Kimi Räikkönen. Im kommenden Jahr wird dieser Triumph 20 Jahre her sein.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Helmut Marko: "In Monte Carlo  gewinnt Leclerc"

Marquez schlägt Alarm: Nicht bereit für die Top 5

Beide Fahrer weg: Formel-1-Team droht Neustart

Jetzt spricht Red-Bull-Teamchef über Verstappen-Abschied

F1-Legende: "Antonelli arrogant wie Senna, Schumacher und Verstappen"

Verstappen schaut auf die Familie: "Nicht jeder wird für immer da sein"

FIA verbietet neue Aero-Flügel aus Sicherheitsgründen

Mercedes-Star Antonelli will zu Ferrari

Formel 1 macht Autos für Monaco langsamer

Ferrari-Hammer vor Monaco-Rennen