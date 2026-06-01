Formel 1 macht Autos für Monaco langsamer

Die FIA macht für den Großen Preis von Monaco die Autos langsamer. Der Verband drosselt die Motorkarten und deaktiviert die aktive Aerodynamik.

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Am kommenden Wochenende macht die Formel 1 in Monaco Halt. Im Fürstentum wird zum 83. Mal ein Rennen der Königsklasse abgehalten. Doch dieses Jahr müssen sich die Teams auf einige Regeländerungen einstellen.

Die FIA greift nämlich in die Höchstgeschwindigkeit der Autos ein. Der Motorsportverband will mithilfe von neuen Motorkarten die maximale Geschwindigkeit der Boliden begrenzen.

Neue Funktion deaktiviert

Zusätzlich deaktiviert die FIA zum ersten Mal die aktive Aerodynamik. Mit dem Nachfolger des DRS-Systems können Fahrer ihre Front- und Heckflügel dynamisch einstellen. Damit erhöhen sich die Geschwindigkeit und der Abtrieb in den Kurven.

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Mit der Regeländerung möchte die FIA das Risiko für die Piloten minimieren. Für die Formel-1-Stars bedeutet dies eine große Umstellung.