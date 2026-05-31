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Verstappen schaut auf die Familie: "Nicht jeder wird für immer da sein"

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ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 07: Race winner Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing celebrates with his team, Kelly Piquet and Penelope Piquet during the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 07, 2025 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Clive Rose/Getty Images)
Familienmensch Max Verstappen. © Getty Images
Max Verstappen gab ein Interview, in dem er offen seine Gedanken teilt und sehr tief blicken lässt.
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Max Verstappen hat in der Formel 1 nahezu alles erreicht, was sich ein Rennfahrer erträumen kann. In der aktuellen Saison läuft es allerdings alles andere als nach Wunsch.

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Erst ein Podium in fünf Rennen ist die magere Ausbeute nach der umstrittenen Reglementänderung. Dementsprechend spielt der 28-jährige Niederländer offen mit dem Gedanken, seine Karriere in der Königsklasse des Motorsports vorzeitig zu beenden.

Neben dem neuen Projekt, auch bei Langstreckenrennen an den Start zu gehen, will der vierfache F1-Weltmeister auch mehr Zeit für die Familie haben. Gemeinsam mit Kelly Piquet hat er eine Tochter und kümmert sich um ihre erste Tochter aus der Beziehung mit Verstappens Ex-Teamkollegen Daniil Kwjat.

Strikte Trennung

Seine Rennfahrer-Karriere und das Privatleben versucht Verstappen so gut es geht zu trennen. Im Interview mit der niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf" verrät er: "Für mich ist das Wichtigste, dass man immer man selbst bleibt."

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 6: Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing celebrates in parc ferme with Kelly Piquet during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 6, 2025 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Kym Illman/Getty Images)
PS-Traumpaar: Max Verstappen und Kelly Piquet. © Getty Images

Das möchte er auch den Kindern weitergeben und dementsprechend wird er sie auch nicht zu einer naheliegenden Karriere im Motorsport drängen, sondern ihnen ihre eigenen Entscheidungen überlassen.

Zwar möchte er schon, dass seine Kinder Sport betreiben, vorrangig aus gesundheitlichen Gründen und damit man nicht auf die schiefe Bahn gerät, dennoch möchte er, dass die Kids selbst entdecken, welche Sportart sie am meisten mögen.

Kelly ist immer dabei

Während Kelly ihren Partner bei den meisten Rennen im Formel-1-Zirkus begleitet und in der Boxengasse die Daumen drückt, ist vor allem die gemeinsame Tochter Lily noch nie dabei gewesen. Der Hauptgrund ist, dass sie vorerst aus dem öffentlichen Leben rausgehalten werden soll. "Sie muss eines Tages selbst entscheiden, ob sie das möchte", erklärt der Niederländer. Dasselbe betrifft auch Bilder von ihr auf Social Media, ein Thema, das Verstappen wohl am eigenen Leib kennengelernt hatte.

Als Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Jos stand Max bereits früh im Rampenlicht. Diesen Umstand kennend, will er seine Tochter vorerst davor bewahren: "Ich möchte sie derzeit nicht dabei haben. Erstens, weil sie sich später ohnehin nicht daran erinnern wird, aber auch, weil ich ihre Privatsphäre wahren möchte. Ein Baby oder Kleinkind sollte ein unbeschwertes Leben führen können."

Verstappen stellt auch offen klar, dass ihm die Zeit mit seiner Familie enorm wichtig ist. Dabei sind wohl allerdings nicht nur Frau Kelly und die Kinder gemeint, sondern wohl auch die älteren Familienmitglieder. "Ich finde es wichtig, freundlich zu seiner Familie zu sein. Und manchmal innezuhalten und zu bedenken, dass nicht jeder für immer da sein wird", so der Rennfahrer.

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