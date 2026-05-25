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© Getty Images

Enttäuschung

Nach nur 5 Rennen: Formel-1-Star droht das Aus

25.05.26, 22:15
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Valtteri Bottas droht nach nur fünf Rennen schon der Rauswurf beim US-Team Cadillac.

Laut "Sky Italia" wächst beim US-amerikanischen Rennstall die Kritik über die bisherige Leistung des 36-Jährigen. Die Verantwortlichen sind überhaupt nicht zufrieden mit ihm.

In den bisherigen ersten fünf Rennen konnte Bottas für den F1-Neuling die enttäuschenden Plätze 13, 19, 18 und 16 sichern. Beim Saisonstart in Melbourne schied er aus.

Herta als Nachfolger

Wie nun "Sky Italia" berichtet, ist das kommende Rennen in Monaco schon ein Endspiel für den Finnen. Enttäuscht er auch im Fürstentum, könnte er rausgeworfen werden. Als Nachfolger wird Colton Herta gehandelt. Der US-Amerikaner ist aktuell der Ersatzfahrer bei Cadillac. Im vergangenen Jahr galt der 26-Jährige zeitweise als ein möglicher Stammpilot für den Neuling.

Bottas hingegen war die Nummer drei bei Mercedes, bevor er zu Cadillac wechselte. Dort bildet der Finne mit Sergio Perez das Fahrer-Duo. In der bisherigen Saison konnte auch der Mexikaner keine Punkte holen. Jedoch überzeugte er mit einer deutlich stabileren Leistung als Bottas, vor allem im Qualifying. Dort landet Perez regelmäßig vor seinem Teamkollegen.

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