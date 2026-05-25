"Noch weiter hinten": Herzog rechnet mit Rapid gnadenlos ab

Während dem Schicksals-Spiel von Rapid im Play-off gegen Ried verliert Sky-Experte Andreas Herzog zwischenzeitlich die Fassung.

Für Rapid geht es im Play-off gegen Ried (HIER im oe24-LIVE-TICKER) um die letzte Chance, nächstes Jahr doch noch im Europacup auflaufen zu können. Nach der Horror-Saison wäre der mögliche Geldregen für den Rekordmeister extrem wichtig.

Nach dem Hinspiel muss Rapid gegen die Oberösterreicher einen 2:1-Rückstand aufholen. Im Vorfeld war die Situation im Westen Wiens extrem angespannt. Das dürfte sich auch während dem Spiel auf Sky-Experten und Co-Kommentator Andreas Herzog übertragen haben.

Herzog rechnet ab

Nach einem müden Beginn "seiner" Rapidler verlor die 57-jährige Vereinslegende die Fassung. "Na, stellts" euch doch noch weiter hinten rein. So wird das nichts", tobte er aufgrund der passiven Spielweise der Rapidler. Einmal in Fahrt, lederte er ungebremst weiter: "Sorry, aber wenn die zwei da 30 Meter vom Tor wegstehen, wird das mit dem Tore schießen nichts."

Während sein grün-weißes Herz offensichtlich blutete, sorgte es zumindest für Lacher bei den Fans, die das Spiel vor dem TV verfolgen konnten.