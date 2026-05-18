Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Arsenal fehlt nur noch Sieg gegen Glasner zum Titel
© Getty

Pflicht erfüllt

Arsenal fehlt nur noch Sieg gegen Glasner zum Titel

18.05.26, 22:56
Teilen

Der FC Arsenal steht kurz vor dem Titel in der englischen Premier League! Die Gunners erfüllten ihre Pflichtaufgabe gegen Absteiger Burnley, nur noch ein Sieg fehlt. 

Matchball, Arsenal! Die Gunners haben sich im letzten Heimspiel der Saison gegen Burnley mit 1:0 durchgesetzt. Es fehlt nur noch ein Sieg – oder ein Ausrutscher von Manchester City – zur ersten Meisterschaft seit 2004.

Kai Havertz (37.) ließ die Nord-Londoner über den knappen Heim-Erfolg jubeln. Am Dienstag blickt dann ganz England nach Bournemouth. Mit einem Sieg könnte Manchester City den Titelkampf noch bis zum letzten Spieltag offenhalten.

Sollte es zum Finale kommen, haben beide Meisterkandidaten eine knifflige Aufgabe: Arsenal muss zu Oliver Glasner und Crystal Palace, City empfängt Europa-League-Finalist Aston Villa.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen