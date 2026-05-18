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Pep Guardiola
© Getty

Trainer-Knall

Historischer Abschied! Pep Guardiola tritt bei Manchester City zurück

Von
18.05.26, 20:58
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Schock-Meldung aus dem englsichen Fußball. Pep Guardiola wird Manchester City mit Saisonende verlassen., 

Wie seit Wochen pfeifen es die Spatzen schon von den Dächern, nun ist es fix. Pep Guardiola verlässt Manchester City mit Saisonende. Der 55-jährige Spanier verlässt den Premier-League-Giganten nach 10 Jahren, obwohl sein Vertrag noch bis Sommer 2027 läuft.

Damit ist es das erste Mal in seiner Karriere, dass "Pep" einen Verein vorzeitig verlässt. Insgesamt holte er mit den Skyblues 20 Titel und könnte mit etwas Glück heuer noch Meister werden, sollte man am Dienstag gegen Bournemouth und am Sonntag gegen Aston Villa gewinnen und Leader Arsenal noch einmal Punkte liegen lässt.

Schon seit Wochen wurde über einen vorzeitigen Abschied aus England berichtet. Vor allem Italien, wo Guardiola von 2001 bis 2003 als Spieler aktiv war, möchte den Taktik-Guru für einen Neustart verpflichten. Die "Squadra Azzurra" fehlt auch heuer bei der WM und möchte die anhaltende Krise endlich beenden.

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