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Manchester City
© Getty

1:0 gegen Chelsea

Titel zum Pep-Abschied? ManCity holt FA-Cup

Von
16.05.26, 17:55
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Manchester City hat sich im hart umkämpften FA-Cup-Finale gegen Chelsea mit 1:0 durchgesetzt. Es könnte möglicherweise der letzte Titel der Ära Guardiola sein, da er den Verein möglicherweise mit Saisonende verlassen wird. 

Manchester City hat sich den englischen Fußball-FA-Cup gesichert. Die "Citizens" gewannen am Samstag das Finale im Wembley-Stadion gegen Chelsea durch einen Treffer von Antoine Semenyo (72.) 1:0 und holten damit zum insgesamt achten Mal den Sieg im ältesten Clubbewerb der Welt. 

Bereits vor einigen Wochen hatte City die Liga-Cup-Trophäe ergattert. Die Chance auf das nationale Triple lebt, allerdings hat man in der Liga zwei Runden vor Schluss zwei Punkte Rückstand auf Arsenal.  

Der verdiente Sieg der Mannschaft von Pep Guardiola resultierte aus einem Traumtor - Semenyo versenkte eine Hereingabe von Erling Haaland volley mit der Ferse im langen Eck. Es könnte allerdings der letzte Titel des Spaniers bei ManCity sein. Er ließ zuletzt seine zukunft offen und könnte mit Saisonende den Verein verlassen.

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