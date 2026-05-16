Trainer-Knall: Xabi Alonso steht vor Blitz-Comeback

Der Spanier steht vor einem Wechsel in die Premier League.

Auch nach seinem Blitz-Aus bei Real Madrid gilt Xabi Alonso als einer der begehrtesten Trainer Europas. In den letzten Monaten wurde der Spanier vor allem mit Vereinen aus der Premier League in Verbindung gebracht. Besonders sein Ex-Klub Liverpool galt lange Zeit als Top-Favorit als neuer Arbeitgeber. Doch dort dürfte der umstrittene Übungsleiter Arne Slot noch eine Chance bekommen. Nun könnte Alonso einen anderen Premier-League-Giganten übernehmen.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, steht der Spanier vor einem Engagement beim FC Chelsea. Ein direktes Treffen hat demnach bereits stattgefunden, die Verhandlungen laufen. Die Entscheidung über den neuen Trainer soll nach dem FA-Cup-Finale am Samstag fallen. Fest steht jedenfalls, dass der neue Coach vor der WM unterschreiben soll.

Auch Glasner Kandidat

Auch mit Andoni Iraola, Marco Silva und Oliver Glasner gab es bereits Kontakte. Diese Trainer würden aber nur dann zum Zug kommen, wenn der Deal mit Xabi Alonso nicht zustande kommt.

Chelsea hat eine turbulente Saison hinter sich. Nach dem Gewinn der Klub-WM im Sommer kam man in der Premier League nie auf Kurs und liegt aktuell nur auf dem 9. Platz. Mit Enzo Maresca und Liam Rosenior mussten gleich zwei Trainer gehen.