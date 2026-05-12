Hailey Bieber ist neue Markenbotschafterin von Mango

Hailey Bieber ist das neue Gesicht von Mango: Für die Sommerkampagne 2026 bringt das Model jede Menge lässige LA-Vibes, Streetstyle und Sommertrends mit.

Hailey Bieber erweitert ihr Fashion-Imperium weiter: Das Model und It-Girl ist ab sofort globale Markenbotschafterin von Mango. Für die neue Sommerkampagne 2026 mit dem Titel „Craft Your Own Story“ taucht Hailey gemeinsam mit der Marke in die Atmosphäre von Los Angeles ein - inklusive Sonne, minimalistischer Streetstyle-Looks und ganz viel Cool-Girl-Energy.

Sommer 2026 wird laut Mango: lässig, sexy und effortless

© Mango/PR

Die neue Kollektion setzt genau auf die Ästhetik, für die Hailey Bieber ohnehin bekannt ist:

Micro-Shorts

figurbetonte Crop Tops

oversized Jacken

lockere Minikleider

und auffällige Akzente in Blau und Rot

Kaum jemand prägt den modernen Streetstyle aktuell so stark wie die 29-Jährige. Ob Coffee Run in Leggings, Oversized-Blazer oder minimalistischer Quiet-Luxury-Look: Das Internet analysiert mittlerweile fast jedes ihrer Outfits. Und genau dieses Lebensgefühl möchte Mango jetzt transportieren: Mode als Möglichkeit, unterschiedliche Seiten der eigenen Persönlichkeit auszuleben.

Hailey reiht sich in eine Fashion-Elite ein

Mit der neuen Kampagne tritt Hailey Bieber in ziemlich große Fußstapfen. Denn Mango arbeitete in der Vergangenheit bereits mit Namen wie:

Claudia Schiffer

Naomi Campbell

Kate Moss

Scarlett Johansson

Penélope Cruz

Kaia Gerber

und Kendall Jenner zusammen.

Mit Hailey Bieber als neuem Gesicht positioniert sich Mango noch stärker im Bereich moderner Streetstyle-Ästhetik. Und seien wir ehrlich: Wenn jemand aktuell den Sommer-Look 2026 verkaufen kann, dann wahrscheinlich sie.