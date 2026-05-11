Die wichtigsten Schuhtrends für den Sommer 2026

Von roten Ballerinas bis zu edgy Biker Boots: Diese Schuhtrends werden den Sommer 2026 dominieren und einige davon überraschen komplett.

Der Sommer steht vor der Tür und damit beginnt offiziell wieder die Zeit, in der Schuhe plötzlich zum wichtigsten Teil des Outfits werden. Denn seien wir ehrlich: Kaum etwas verändert einen Look so sehr wie der richtige Schuh. Er kann ein Outfit elegant abrunden, komplett aufwerten oder für genau den Stilbruch sorgen, der alles interessanter macht. Und 2026 wird modisch definitiv spannend.

1. Kitten Heels feiern endgültig ihr großes Comeback

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Kitten heels galten früher lange als ein bisschen spießig, heute sind sie plötzlich wieder überall. Die kleinen Absätze mit maximal fünf Zentimetern Höhe sind die perfekte Mischung aus elegant und bequem und haben sich längst zur entspannten Alternative zu klassischen High Heels entwickelt. Besonders spannend: Kitten Heels tauchen mittlerweile nicht mehr nur bei Pumps auf, sondern auch bei: Sandaletten, Boots und sogar Flip Flops.

2. Loafer bleiben weiterhin ein Fashion-Favorit

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Loafer gehören mittlerweile zu diesen Trends, die einfach nicht mehr verschwinden wollen. Und ehrlich? Das verstehen wir komplett. Die Schuhe funktionieren zu Jeans genauso gut wie zu Röcken oder Sommerkleidern und werten jedes Outfit sofort etwas auf.

3. Rote Ballerina shoes sind plötzlich DAS Ding

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Dass rote Ballerinas gerade überall auftauchen, hat das Internet tatsächlich einer Met-Gala-Assistentin zu verdanken. Die roten Tory-Burch Mary Jane Flats gingen nach viralen TikTok-Videos komplett durch die Decke und plötzlich wollten alle wieder rote Ballerinas tragen.

Vor allem Modelle im:

Mary-Jane-Stil

mit feinen Riemchen

oder glänzendem Finish

4. Biker boots sorgen für den perfekten Stilbruch

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Eigentlich total absurd: Draußen 30 Grad und trotzdem tragen alle schwere Boots. Aber genau deshalb funktionieren Biker Boots gerade so gut. Sie bringen diesen coolen Kontrast zu femininen Sommer-Outfits und machen Looks sofort etwas edgy.

5. Mules bleiben Sommer-Essentials

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Mules verschwinden auch 2026 nicht aus den Trends. Die offenen Schuhe mit offener Ferse und Knöchel wirken gleichzeitig elegant, minimalistisch und unkompliziert, also basically genau das, was Sommermode gerade sein möchte. Die gute Nachricht: Man kann echt gar nichts falsch machen. Ob flach, mit Absatz, in Statement-Farben oder minimalistisch - Mules gehören diesen Sommer in jeden Kleiderschrank.

Der Sommer 2026 mischt gerade ziemlich viele Ästhetiken: Balletcore, Quiet Luxury, Y2K und edgy Stilbrüche und genau deshalb wird es modisch so spannend.