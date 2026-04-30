Lindsey Vonn nennt konkreten Rückkehr-Zeitraum

Ihr großer Angriff bei Olympia wurde durch einen Sturz zu einem Schockmoment im Sport. Seither arbeitet die US-Amerikanerin an einem Comeback, nun nennt sie ein mögliches Comeback-Datum.
"Ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen", so die 41-Jährige gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Ob Vonn überhaupt noch einmal in den Weltcup zurückkehrt, ist aktuell noch offen. Für eine Entscheidung sei sie emotional noch nicht bereit.
Ganz ohne Gedanken ist Vonn aber offensichtlich nicht, denn einen Zeitraum für die Rückkehr kennt sie bereits, auch wenn der Fokus aktuell auf der Genesung liegt.
"Vor der Saison 2027/28 wird nichts passieren", so das klare Statement. Zuvor ist noch eine Operation geplant, danach stehen wieder rund sechs Monate Reha am Programm. Insgesamt plant die Ski-Queen noch mit rund eineinhalb Jahren, denn derzeit befinde sie sich im "Überlebensmodus".