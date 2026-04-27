Lindsey Vonn nach Sturz im Rollstuhl

Neue Bilder von Ski-Superstar Lindsey Vonn sorgen für Aufsehen.

Im Februar hielt die Sportwelt den Atem an. Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt, wo sie trotz Kreuzbandriss als Gold-Favoritin an den Start ging, schwer. Die 41-Jährige zog sich dabei eine Tibiafraktur im linken Bein zu.

Mehrere Tage verbrachte sie in Italien im Spital, ehe sie in die USA zurückkehren konnte. Seitdem arbeitet sie an ihrem Comeback, möchte eines Tages wieder auf Skiern stehen. Selbst ein weiteres Renn-Comeback schloss sie zuletzt nicht mehr aus.

Große Sorge nach Rollstuhl-Bildern

Doch nun sind Bilder aufgetaucht, welche die Fans daran mehr als nur zweifeln lassen. Am Flughafen in Los Angeles musste Vonn mit einem Transport-Rollstuhl gefahren werden.

Vor wenigen Tagen schrieb sie noch in einem Posting, dass sie "Schritt für Schritt" von der schweren Verletzung erholt.

Physisch als auch mental, dazu ein Bild von ihr auf Krücken am Meer. Dennoch dürfte sie noch nicht fit genug sein, um auf eigenen Beinen die Strapazen am Flughafen zu bewältigen.