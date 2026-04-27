Inter-Verteidiger bricht Vorlagen-Rekord in Italien

Die italienische Serie A hat einen neuen Rekordhalter für die meisten Vorlagen in einer Saison! Wenig überraschend kommt dieser vom designierten Meister Inter Mailand, allerdings ist es ein Verteidiger: Federico Dimarco.

Der Italiener ist seit jeher für seinen begnadeten linken Fuß bekannt, von Standards über Tore und eben auch Vorlagen. Mit einem Assist-Doppelpack (Video unten) gegen den FC Turin besiegelte er nun seinen Rekord.

Bisheriger Rekord von 16 Vorlagen

Zwar ging das Spiel schlussendlich nach einer Aufholjagd der Turiner mit 2:2 aus, das wird dem 28-Jährigen aber wohl herzlich egal sein. Mit seinen Vorlagen 17 und 18 übertrumpfte er Atalantas Papu Gomez mit 16 aus der Saison 2019/20. Dieser blieb nur eine Vorlage vor Lazios Luis Alberto in derselben Saison.

Dimarco schaffte das alles, nachdem er beim 0:5 gegen Paris St. Germain im Champions-League-Finale aufgrund einer schwachen Leistung von vielen Schuld zugesprochen bekam. Dennoch legte der Italiener so eine Saison nach.