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Kylian Mbappe
© Getty

Bittere Diagnose

Verletzung wirft Mbappé im Saison-Endspurt zurück

27.04.26, 14:52
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Hiobsbotschaft für Real Madrid: Ausgerechnet vor den entscheidenden Wochen fällt Kylian Mbappé aus. Eine Muskelverletzung sorgt für große Unsicherheit. 

Der Stürmer zog sich im Ligaspiel gegen Betis Sevilla (1:1) eine Verletzung am linken Oberschenkel zu und musste kurz vor Schluss ausgewechselt werden. Untersuchungen bestätigten nun eine Muskelverletzung im Bereich des hinteren Oberschenkels. Eine genaue Ausfalldauer wurde vom Klub nicht genannt.

Diagnose sorgt für Fragezeichen

Konkret ist der sogenannte Semitendinosus-Muskel betroffen, ein Teil der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Wie lange Mbappé ausfallen wird, bleibt offen. Spanischen Medien zufolge dürfte er das kommende Liga-Spiel gegen Espanyol Barcelona verpassen. Auch ein Einsatz im wichtigen Clásico gegen den FC Barcelona am 10. Mai steht derzeit auf der Kippe.

Bitter für Real im Endspurt

Für Real Madrid kommt die Verletzung zur denkbar schlechtesten Zeit. Im Saisonfinale geht es um die letzten Chancen auf einen Titel, die ohnehin nur noch gering sind. Ohne ihren Top-Stürmer wird die Aufgabe noch schwieriger.

Für die französische Nationalmannschaft gibt es zumindest vorsichtige Entwarnung. Trotz der Verletzung am Oberschenkel scheint eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft derzeit nicht in Gefahr.In Madrid liegt der Fokus nun darauf, den Stürmer rechtzeitig wieder fit zu bekommen – vor allem mit Blick auf das wichtige Aufeinandertreffen mit Barcelona. Eine konkrete Prognose zur Ausfallzeit gibt es bislang allerdings nicht.

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