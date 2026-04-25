Verletzung noch schlimmer: Real-Superstar Mbappe droht WM-Aus

Nach dem Last-Minute-Patzer von Real Madrid ist der Ligatitel für Erzrivalen FC Barcelona spanischen Medien zufolge nur noch Formsache. Noch dazu droht Superstar Kylian Mbappé nun, den Rest der Saison verletzungsbedingt zu verpassen, auch die WM ist in Gefahr.

Real Madrid hat sich mit dem Punktverlust gegen Betis Sevilla wohl endgültig aus dem Titelrennen in Spanien genommen. Viel schlimmer ist allerdings die Verletzung von Superstar Kylian Mbappé.

Der 27-jährige Franzose musste ausgerechnet in seinem 100. Spiel für das weiße Ballett ausgewechselt werden. In einem ersten Statement sprach man beim Verein nur von "leichten Beschwerden". Wenige Wochen vor dem WM-Auftakt (11. Juni bis 19. Juli) in den USA, Kanada und Mexiko blickt aber auch die "Grande Nation" mit großer Sorge auf den Gesundheitszustand des Angreifers.

Mbappé hat in der laufenden Spielzeit in 41 Spielen genauso viele Tore erzielen können und ist die Lebensversicherung der Madrilenen. Laut dem spanischen Journalisten José Luis Sánchez soll es sich um eine Oberschenkelverletzung handeln.

"Ich weiß es nicht

Selbst Reals Interimstrainer Álvaro Arbeloa wusste nach Spielende nicht, was sein Superstar habe. "Wir werden in den nächsten Tagen sehen, wie es sich entwickelt", meinte der Spanier weiter. Das Spiel gegen Espanyol am 3. Mai dürfte Mbappé auf jeden Fall verpassen, auch ein Einsatz im Clásico eine Runde später gilt mittlerweile mehr als fraglich. Dort könnte sich auch die spanische Meisterschaft endgültig entscheiden, sollten sich die Katalanen durchsetzen. Wenn der Star-Stürmer ausfällt, ist die Situation für den Hauptstadt-Klub noch komplizierter.

Doch die Verletzung lässt nicht nur in Madrid die Alarmglocken schrillen. Selbst in Frankreich ist man nun besorgt und es tauchen erste Gerüchte auf, dass Mbappé sogar die Weltmeisterschaft verpassen wird. Am 16. Juni beginnt das Turnier für die "Équipe Tricolore" gegen den Senegal. Die weiteren Gruppengegner sind der Irak (22. Juni) und Norwegen mit Super-Knipser Erling Haaland (26. Juni).

In den kommenden Tagen wird es bei Mbappé weitere Untersuchungen geben, erst dann wird endgültig feststehen, ob und wie lange der 27-Jährige ausfallen wird.