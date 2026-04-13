Real atmet auf! Mbappé trotzt Blut-Schock

Zwei Tage vor dem großen Showdown gegen FC Bayern München in der UEFA Champions League (ab 21 Uhr/live auf Canal+) kann Real Madrid zumindest etwas durchatmen.

Im Verletzungsdrama um Kylian Mbappé gibt es rechtzeitig vor dem Rückspiel am Mittwoch (im Sport24-Liveticker, ab 21 Uhr) gegen den FC Bayern München eine positive Wendung.

Königlichen kämpfen um letzte Titelchance

Noch am Wochenende sah alles nach einem echten Schock aus. Beim 1:1 gegen Girona wurde Mbappé im Strafraum mit einem heftigen Ellbogenschlag zu Boden geschickt, blutete stark – doch der Pfiff blieb aus. Eine Szene, die nicht nur für Diskussionen sorgte, sondern auch unmittelbare Folgen hatte: Der 27-Jährige musste im Training kürzertreten, klagte über Schmerzen und präsentierte später selbst seine mit drei Stichen genähte Platzwunde über der Augenbraue.

Die Sorge in Madrid war entsprechend groß. Schließlich steht das „Weiße Ballett“ nach dem 1:2 im Hinspiel bereits unter Zugzwang – ein Ausfall des Offensivstars hätte die Ausgangslage zusätzlich massiv verschärft.

Mit Pflaster zum Halbfinal-Wunder

Doch pünktlich zum Wochenstart folgte die Kehrtwende: Mbappé mischte am Montag wieder im Mannschaftstraining mit. Mit einem gut sichtbaren Pflaster über der rechten Augenbraue absolvierte er die Einheit und sendete damit ein klares Signal Richtung Königsklassen-Kracher.

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Zwar ist davon auszugehen, dass der Franzose noch nicht völlig beschwerdefrei ist, ein Einsatz am Mittwoch gilt aber als wahrscheinlich. Für Real ist das eine entscheidende Nachricht – denn ohne Mbappé in der Offensive wäre die Mission Aufholjagd in München kaum zu stemmen.