Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Real atmet auf! Mbappé trotzt Blut-Schock
© Getty

Viertelfinale

Real atmet auf! Mbappé trotzt Blut-Schock

13.04.26, 14:01
Teilen

Zwei Tage vor dem großen Showdown gegen FC Bayern München in der UEFA Champions League  (ab 21 Uhr/live auf Canal+)  kann Real Madrid zumindest etwas durchatmen. 

Im Verletzungsdrama um Kylian Mbappé gibt es rechtzeitig vor dem Rückspiel am Mittwoch (im Sport24-Liveticker, ab 21 Uhr) gegen den FC Bayern München eine positive Wendung.  

Königlichen kämpfen um letzte Titelchance

Noch am Wochenende sah alles nach einem echten Schock aus. Beim 1:1 gegen Girona wurde Mbappé im Strafraum mit einem heftigen Ellbogenschlag zu Boden geschickt, blutete stark – doch der Pfiff blieb aus. Eine Szene, die nicht nur für Diskussionen sorgte, sondern auch unmittelbare Folgen hatte: Der 27-Jährige musste im Training kürzertreten, klagte über Schmerzen und präsentierte später selbst seine mit drei Stichen genähte Platzwunde über der Augenbraue.

Die Sorge in Madrid war entsprechend groß. Schließlich steht das „Weiße Ballett“ nach dem 1:2 im Hinspiel bereits unter Zugzwang – ein Ausfall des Offensivstars hätte die Ausgangslage zusätzlich massiv verschärft.

Mit Pflaster zum Halbfinal-Wunder

Doch pünktlich zum Wochenstart folgte die Kehrtwende: Mbappé mischte am Montag wieder im Mannschaftstraining mit. Mit einem gut sichtbaren Pflaster über der rechten Augenbraue absolvierte er die Einheit und sendete damit ein klares Signal Richtung Königsklassen-Kracher.

Real atmet auf! Mbappé trotzt Blut-Schock
© Getty

Zwar ist davon auszugehen, dass der Franzose noch nicht völlig beschwerdefrei ist, ein Einsatz am Mittwoch gilt aber als wahrscheinlich. Für Real ist das eine entscheidende Nachricht – denn ohne Mbappé in der Offensive wäre die Mission Aufholjagd in München kaum zu stemmen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen