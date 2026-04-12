Nach WM-Schluss: Deschamps als Retter für Real Madrid?

Ein Umbruch kündigt sich an – und er könnte größer kaum sein: Nach der WM wird Didier Deschamps seine Ära bei Frankreich beenden.

14 Jahre lang prägte er „Les Bleus“, führte sie 2018 zum WM-Titel und etablierte das Team dauerhaft in der Weltspitze. Doch nun ist Schluss – freiwillig. Während Frankreich damit vor einem Neustart steht, öffnet sich für Deschamps selbst eine ganz neue Tür. Und die führt ausgerechnet zu Real Madrid. Laut „RMC Sport“ steht der 57-Jährige auf der Trainerliste der Königlichen.

Seit dem Abgang von Carlo Ancelotti läuft es in Madrid alles andere als rund. Weder Xabi Alonso noch Álvaro Arbeloa konnten nachhaltig überzeugen. Die Folge: Den Königlichen droht die zweite titellose Saison in Folge. Genau hier kommt Deschamps ins Spiel. Er gilt als Meister der Kabine, als jemand, der große Egos wie Vinicius Junior & Co. lenken kann – eine Fähigkeit, die im Star-Ensemble von Real entscheidend ist. Dazu kommt seine Erfolgsbilanz und ein nicht unwichtiger Faktor: Sein Draht zu Spielern wie Kylian Mbappé, die auch in Madrid eine zentrale Rolle einnehmen.

Zidane tritt Deschamps-Erbe an

Im Hintergrund wird parallel bereits der nächste große Name für Frankreich gehandelt: Zinédine Zidane gilt als Topfavorit auf die Nachfolge von Deschamps. Eine Rückkehr des dreifachen Champions-League-Siegers auf die große Bühne scheint nur eine Frage der Zeit.

Noch aber denkt Deschamps nicht an Abschied oder neue Aufgaben. Sein Fokus liegt voll auf der kommenden Weltmeisterschaft, bei der Frankreich einmal mehr zu den Favoriten zählt. Mit einem Kaderwert von rund 1,36 Milliarden Euro stellt man eine der wertvollsten Nationalmannschaften der Welt – und reist mit dem klaren Ziel an, erneut Geschichte zu schreiben.

Was danach kommt, ist offen. Europa lockt, auch finanziell lukrative Angebote aus Saudi-Arabien sollen bereitliegen. Sicher ist nur: Der Name Deschamps wird auch nach der WM eine zentrale Rolle im Weltfußball spielen.