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Deschamps
© AFP

Arbeloa-Nachfolger

Trainer-Hammer: Real angelt nach Weltmeister-Trainer

Von
11.04.26, 12:41
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Die Trainer-Legende soll die Königlichen im Sommer übernehmen. 

Real Madrid bleibt im Krisenmodus. Nach der Heimpleite gegen Bayern München kam der spanische Fußball-Rekordmeister in der heimischen Meisterschaft am Freitagabend daheim gegen Girona nicht über ein 1:1 hinaus. Die zweitplatzierten Madrilenen haben sechs Zähler Rückstand auf Leader Barcelona und ein Spiel mehr absolviert. Sollte Barca am Samstag das Stadtderby gegen Espanyol gewinnen, können die Katalanen den Meistersekt wohl schon kühl stellen.

Übernimmt Deschamps?

Alvaro Arbeloa steht damit schon nach wenigen Monaten vor dem Aus und könnte durch eine wahre Trainer-Legende ersetzt werden. Wie die "Équipe Tricolore" berichtet, ist Didier Deschamps Favorit auf die Nachfolge. Der aktuelle französische Teamchef tritt nach der WM zurück und könnte im Sommer wieder eine Vereinsmannschaft übernehmen.

Deschamps
© Getty

Für Deschamps sprechen seine Führungsqualitäten und vor allem auch seine Fähigkeit, mit Star-Spielern umzugehen. So soll er etwa mit Superstar Kylian Mbappé ein hervorragendes Verhältnis haben.

Allerdings liegen dem Franzosen auch äußerst lukrative Angebote aus Saudi-Arabien vor.

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