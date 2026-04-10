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Fällt Tor-Rekord?

Bayern muss zwischen beiden Real-Krachern zu St. Pauli

10.04.26, 21:23
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Die Bayern gastieren bei Abstiegskandidat St. Pauli. 

Für die Bayern gilt es zwischen den Highlightspielen gegen Real Madrid, die Pflichtaufgabe St. Pauli zu lösen. Bayern-Trainer Vincent Kompany dürfte am Samstag in Hamburg einige Stammkräfte für das CL-Rückspiel schonen. Kompany will dennoch eine Mannschaft sehen, die mit genauso viel Energie wie beim 2:1 gegen Real im Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag auftritt.

Neuer Torrekord möglich

"Wir wollen das nicht verlieren, was wir derzeit haben", betonte er. Als Alternative in der Offensive fehlt für einige Zeit Youngster Lennart Karl. Der 18-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Die Bayern mit dem österreichischen Verteidiger Konrad Laimer haben bereits 100 Saisontore erzielt und könnten am Millerntor den uralten Bundesliga-Torrekord von 101 Treffern aus der Saison 1971/72 übertreffen.

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