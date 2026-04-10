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Lennart Karl
© Getty

Bittere Nachrichten

WM in Gefahr! Verletzungs-Schock um Bayern-Star Lennart Karl

Von
10.04.26, 12:16
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Verletzungs-Schock beim FC Bayern: Youngster Lennart Karl hat sich schwer verletzt, wie der Tabellenführer der deutschen Bundesliga mitgeteilt hat.

Hiobsbotschaft für den FC Bayern München und das deutsche Nationalteam. Zukunftshoffnung Lennart Karl hat sich verletzt, wie der Verein am Freitag mitgeteilt hat.

Der 18-jährige Offensivspieler hat sich einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Damit fällt er für die entscheidende Meisterschaftsphase und Champions League fix aus.

Üblicherweise ist die Ausfalldauer mit vier bis sechs Wochen bemessen. Ein WM-Start in den USA, Kanada und Mexiko könnte aufgrund dessen nun auch gehörig wackeln.

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