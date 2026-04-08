Lothar Matthäus über Manuel Neuer: "Dieses Tischtuch ist zerschnitten"

In der Sendung "Sky 90" sprach Lothar Matthäus Klartext über eine mögliche DFB-Rückkehr vom Bayern-Star.

Mit 40 Jahren hat Manuel Neuer erneut bewiesen, warum er über ein Jahrzehnt lang als Maßstab im Welttorhüter-Spiel galt. Nach dem historischen Sieg des FC Bayern München im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid wurde der Routinier zum „Man of the Match“ gekürt. Seine Paraden sicherten den Münchnern den ersten Sieg im Estadio Santiago Bernabéu seit über 20 Jahren und lösten in Deutschland eine neue Debatte über seine Rolle in der Nationalmannschaft aus.

DFB-Rückkehr: Sportlicher Wunsch gegen menschliche Differenzen

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Angesichts der aktuellen Verfassung Neuers fordern Experten und Fans lautstark seine Rückkehr ins Tor der deutschen Nationalmannschaft für die kommende Weltmeisterschaft. Doch einer Rückkehr steht offenbar weit mehr im Weg als nur die sportliche Konkurrenz.

Tapalovic-Aus als Auslöser?

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus goss in der Sendung „Sky90“ Wasser in den Wein der Euphorie. Laut Matthäus sei das Verhältnis zwischen Manuel Neuer und Bundestrainer Julian Nagelsmann irreparabel beschädigt. Die Differenzen aus der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern, insbesondere die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic, wiegen offenbar schwer. „Dieses Tischtuch ist so zerschnitten, das kann der beste Schneider nicht mehr zusammennähen“, so das deutliche Urteil von Matthäus. Ein Comeback unter Nagelsmann scheint daher trotz Neuers aktueller Weltklasse-Form nahezu ausgeschlossen.