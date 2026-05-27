Speedfit Vienna Knights wollen gegen Vikings Derby-Feuerwerk zünden

Am Samstag (ab 17 Uhr) kommt es in der heimischen Football-Liga (AFL) zum Derby-Showdown. Die Kennys Bowl 1 steht am Programm, Sensation-Leader Knights treffen auf die Vienna Vikings.

Als zu Beginn der Saison die Speedfit Vienna Knights als Aufsteiger mit großen Ambitionen losgelegt haben, gab es in der Liga viele Stimmen, die nicht an den Erfolg des Teams aus dem Westen Wiens geglaubt haben.

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Dabei lässt man sich nicht lumpen und rief die erste „Kenny“s Bowl„ ins Leben, auch dank einer neuen Kooperation mit der Restaurant-Kette Kenny“s. Ein Zeichen, dass es hier um mehr als nur ein Derby geht.

Sensations-Leader

Nach 6 Spielen steht man als Tabellenführer mit nur einer Niederlage an der Spitze und empfängt am Samstag den Rekordmeister, der in den letzten Jahren oft an den eigenen hohen Ansprüchen scheiterte. Der einzige Staatsmeistertitel im Vorjahr wurde am grünen Tisch aberkannt.

Die Knights bereiten sich auf den Derby-Showdown vor. © Vienna Knights

Dementsprechend wichtig wäre ein Sieg im brisanten Stadtduell am Helfort-Platz. Denn bei einer Niederlage rückt der Play-off-Platz mittlerweile schon in weite Ferne.

Ex-Vikings geben bei Knights den Ton an

Umso schmerzhafter muss es sein, wenn man am Samstag dem Leader gegenübersteht, wo jede Menge Wikinger-Vergangenheit am Platz steht. Angefangen von Head Coach Ivan Zivko und den Floredo-Brüdern über Sportdirektor und Offensive-Line-Stütze Michael Hinterwirth-Haider hat der Knights-Erfolg viele Gesichter.

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Auch am Platz gibt es einige Überläufer, wie man sie in Simmering nennt. Vikings-Urgestein Florian Grünsteidl gilt zusammen mit Alexander Watholowitsch als Stütze in der Defense und mit Florian Wegan konnte einer der besten europäischen Runningbacks nach West Wien geholt werden.

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Der wohl größte Name ist allerdings Wide Receiver und ehemaliger Wikinger-Publikumsliebling aus den USA, Maximilion Fine. Nach einer Verletzung im Schlussviertel gegen Prag wurde US-Neuzugang Terrell Ford vor dem letzten Spiel gegen die Ducks verpflichtet. Doch, unüblich für einen US-Import, hat Fine nicht die Heimreise angetreten.

Fine freut sich auf Showdown

Er ist weiterhin in Österreich und möchte beitragen, die Traum-Saison des Aufsteigers zu krönen. Fine freut sich auf den Liga-Hit: „Wir haben da eine gute Truppe, die heiß darauf ist, gegen die Vikings zu spielen.“ Er ist froh, wieder zurück in Wien und Österreich zu sein und war von dem Erfolg der Mannschaft überzeugt. „Ich hatte das Gefühl, dass das Projekt bei den Knights Erfolg haben wird. Ich bin gekommen, um zu gewinnen“, so der Star-Receiver.

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Der nächste Schritt soll nun am Samstag folgen. Obmann Markus Gruber verspricht den Fans ein wahres Football-Feuerwerk, das auch abseits des Platzes abgefeuert wird. Dazu soll der eigene Zuschauerrekord gebrochen werden. Man hofft darauf, dass erstmals in der Geschichte der Knights über 1.000 Zuschauer kommen. „Vor Corona waren schon 600-700 Fans am Platz, jetzt sind wir dabei, das neu aufzubauen“, freut sich Gruber auf das Saisonhighlight.