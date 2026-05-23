NFL-Superstar Marshawn Lynch begeistert die Fans in Wien

NFL-Superstar Marshawn Lynch beehrte vor dem AFLE-Auftakt Wien und nahm sich dort auch Zeit für die Fans.

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen feiert die AFLE: The League Europa am Samstag im neu eröffneten Sportclub-Stadion mit dem Football-Kracher Vienna Vikings gegen Berlin Thunder Premiere. Als Ehrengast kam niemand Geringerer als Super-Bowl-Sieger und Kult-NFL-Star Marshawn Lynch als Wikinger-Unterstützer nach Wien.

Vor dem Anpfiff nahm er sich allerdings auch Zeit für die heimischen Fans. Der Andrang beim Meet & Greet eine Stunde kurz vor dem Kick-off war enorm. Hunderte Fans kamen und er nahm sich Zeit für jeden Einzelnen, ganz egal ob groß oder klein, jung oder alt.

Strahlende Augen in Hernals

Die Reaktionen der Anhänger waren vielsagend. Strahlende Augen, enorme Freude und eine Erinnerung, die ihnen fürs Leben bleibt. Dem großen Football-Idol, dem schon zu seiner aktiven Zeit die Herzen der Fans zuflogen, kommt man nicht alle Tage so nah.

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Auch rund um das Spiel boten die Vikings jede Menge Programm an. Mitmach-Stationen und jede Menge Food-Stationen von Leberkäse bis Eis. Schon vor dem ersten Snap der neuen Liga war klar, dass den Besuchern in der AFLE sogar noch mehr geboten wird als in den vergangenen Jahren in der ELF.