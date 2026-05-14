Vikings-Coup: Super-Bowl-Sieger Marshawn Lynch im Anflug auf Wien

Ein absoluter Sport-Superstar ist im Anflug auf Wien und wird nächste Woche zum Greifen nah sein.

Die Vienna Vikings haben einen ganz dicken Fisch an Land gezogen. Rechtzeitig zum Start in die neue europäische Football-Liga kommt ein Super-Bowl-Sieger nach Wien.

Am 23. Mai (ab 17 Uhr) wird die AFLE: "The League Europe" in der neuen Heimspielstätte der Wikinger, dem neu eröffneten Sportclub-Stadion, mit dem Hauptstadt-Duell gegen Berlin Thunder eröffnet. Besitzer Robin Lumsden ist im Rahmen dessen ein ganz besonderer Coup gelungen.

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Unter den Gästen wird am kommenden Samstag auch ein absoluter Ex-NFL-Superstar aus den USA sein. Der legendäre Star-Running-Back der Seattle Seahawks, Marshawn Lynch kommt für den Auftakt-Kracher nach Österreich und wird den Vikings ganz besonders die Daumen drücken.

Einzigartige Persönlichkeit

Der mittlerweile 40-jährige Kult-Spieler war für seine Durchsetzungsfähigkeit gefürchtet und sorgte abseits des Spielfelds immer wieder für Lacher - etwa mit Trips im Golf-Kart über den Platz. 2013 holte er mit den Seahawks den Super Bowl und war zwei Mal der beste Rusher in der NFL. Unvergessen bei den Fans ist der Moment, als er zur offiziellen Pressekonferenz vor dem Super Bowl erschien, um eine Abstrafung der Liga zu verhindern. Die einzige Antwort für die Fragen der Journalisten war allerdings: „I am here, so i don’t get fined.“ Auf Deutsch: „Ich bin nur hier, um keine Strafe zu kassieren.“

Zwischen Lynch und Lumsden besteht auch eine ganz besondere Verbindung. Beide studierten zeitgleich auf der University of California in Berkeley, nun kommt es zum Wiedersehen in Wien.