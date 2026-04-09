Stadion-Sensation: Neue Heimstätte für Vienna Vikings

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Die Vienna Vikings haben ihre neue Heimspielstätte bekannt gegeben und werden zukünftig im neuen Wiener-Sport-Club-Stadion auflaufen.

Lange mussten die Fans auf diesen Tag warten, nun ist es offiziell: Die Vienna Vikings werden heuer wieder eine fixe Heimspielstätte in der neuen europäischen Top-Liga AFLE (American Football League Europe) die Spiele in Hernals austragen.

Das Stadion wird am 17. April nach dem Umbau vom Sport-Club gegen den SV Horn und wurde am Donnerstag offiziell von der Stadt Wien dem Verein mit einem unbefristeten Pachtvertrag übergeben. Ein Monat später, am 23. Mai, kommt es dann schon zum ersten Football-Kracher im ältesten noch bespielten Stadion Österreichs. Die Vienna Vikings werden dort die neue Liga mit dem Hauptstadt-Duell gegen Berlin Thunder aus Deutschland eröffnen und freuen sich bereits, die neue Heimat betreten zu können.

Damit konnte auch der Football-Wanderzirkus der letzten Jahre für die Fans beendet werden. Im Vorjahr musste man neben den Highlight-Spielen in der Generali Arena Partien auf der Hohen Warte, in der Südstadt und in Wiener Neustadt austragen. Heuer bleibt man in der Hauptstadt, das Kracher-Spiel gegen Rhein Fire am 6. Juni findet erneut in der Generali Arena der Wiener Austria statt. Nun will man in Hernals die neue Vikings-Festung errichten und den unglaublichen internationalen Erfolgslauf bei Heimspielen (26 Siege, 2 Niederlagen) fortsetzen.

"Besonderer Schritt"

„Das Wiener Sport-Club Stadion markiert für uns einen ganz besonderen Schritt. Nach den umfangreichen Umbauarbeiten freuen wir uns sehr, dort ein neues Kapitel in der Geschichte der Vienna Vikings aufzuschlagen. Für unsere Organisation ist es eine Premiere, und genau das macht es so spannend. Gleichzeitig wissen wir mit der Generali Arena für das Spiel gegen Rhein Fire eine bewährte Top-Location an unserer Seite. Diese Kombination gibt uns die Möglichkeit, sowohl eine neue Heimstätte zu etablieren als auch ein echtes Highlight-Spiel auf großer Bühne zu präsentieren“, freut sich Max Paatz, General Manager der Vienna Vikings, über den Deal.

Rund um die Heimspiele verspricht man auch heuer wieder ein großes Entertainment-Programm an den Spieltagen. Der Ticketverkauf wird in den kommenden Tagen starten. „Jedes neue Stadion bringt neue Energie“, ist auch Head Coach Chris Calaycay von dem Deal begeistert.