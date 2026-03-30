Diesen AFL-Auftakt hat niemand erwartet

Endlich fliegt das Ei wieder über die heimischen Sport-Plätze. Schon das Auftaktwochenende hat die meisten Experten verstummen lassen.

Die Meinungen vor dem ersten Spieltag der neuen AFL-Saison waren klar. Liga-Neuling Fehervar, die Wiener Vorjahres-Finalisten Vienna Vikings und Danube Dragons sowie die Graz Giants zählen zu den absoluten Favoriten. Ein Fragezeichen stand hinter dem dritten Wiener Team, Aufsteiger Vienna Knights, und dem Austrian-Bowl-Sieger 2024 Prague Black Panthers. Die Teams aus dem Westen, die Salzburg Ducks und Raiders Tirol - so vernahm man im Vorfeld - bräuchten noch Zeit.

Doch schon nach einem Spieltag hat sich der Wind gedreht, und das hat nicht nur mit den frostigen bis stürmischen Winter-Verhältnissen der letzten Tage zu tun.

Vikings im Auftakt-Derby chancenlos

Wer sich am Samstag zur Saison-Eröffnung auf den Donaufeld-Platz trotz winterlicher Bedingungen getraut hat, konnte seinen Augen nicht trauen. Nach einem Fumble-Six der Vikings-Defense dominierten die Hausherren das ganze Spiel. Am Ende gewannen die Dragons das einseitige Derby klar mit 35:14. Neo-Quarterback Walter Kuhlenkamp strauchelte eine Halbzeit lang, zeigte aber vor allem im dritten Viertel, dass er am Ende die richtige Entscheidung einer turbulenten Quarterback-Suche war.

Dem gegenüber stehen die Vikings, die nach dem aberkannten Staatsmeistertitel mit Wut im Bauch zurückschlagen wollten. Doch an diesem Tag gelang gar nichts, was auch Head Coach Benjamin Sobotka so zur Kenntnis nahm. "Es war ein seltsames Spiel, in dem alles schief gegangen ist, was schief gehen kann", meinte der Trainer und richtet bereits den Blick nach vorne.

Salzburg schockt Ex-ELF-Team

Einen anderen Einstand hätten sich die Fehervar Enthroners bei den Salzburg Ducks vorgestellt. Mit jeder Menge Erfahrung aus den Jahren in der ELF ging man in die Saison mit einem klaren Ziel: Play-offs. Doch da machten die Enten aus der Mozartstadt einen Strich durch die Rechnung. In einem Krimi im Westen des Landes setzten sich die Ducks nach 13:0-Vorsprung zur Pause am Ende doch noch knapp mit 16:13 durch, vor allem weil die Defense in der Schlussphase Schlimmeres verhindern konnte.

Salzburg Ducks Head Coach Joe Ashfield: „Wir sind glücklich, aber nicht zufrieden. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Aber wir freuen uns, ein Sieg am Anfang der Season ist perfekt.“ Auch Enthroners-Chef Michael Wood war alles andere als zufrieden: „In der ersten Hälfte waren wir richtig schlecht, da haben wir nichts richtig gemacht. Danach haben wir ein paar Anpassungen durchgeführt.“

Prag will zurück an die Spitze

Auch im Sonntags-Kracher zwischen den Prague Black Panthers und Graz Giants ging es dann eng zur Sache. Die Tschechen konnten sich am Ende in einem packenden Duell knapp mit 24:21 durchsetzen. Panthers-Coach Darius Saint-Robinson war gefühlt der einzig zufriedene Trainer nach der Auftaktwoche: "Ich bin unglaublich stolz auf meine Jungs und freue mich auf die weitere Saison."

Sein steirisches Pendant Stefan Pokorny war nach dem Thriller in Prag "enttäuscht". Der Tenor aller Coaches war, dass man nach dem ersten Spieltag noch nicht urteilen kann. Mittlerweile hat man die ersten Erkenntnisse gesammelt und kann über die Oster-Pause schon erste Verbesserungen vornehmen, ehe es am 11. und 12. April mit Week 2 weitergeht.

Da werden dann auch die Vienna Knights ihr Liga-Debüt gegen die Giants feiern, nachdem das Auftakt-Duell gegen die Raiders wetterbedingt verschoben werden musste. Einen Nachhol-Termin gibt es zwar noch keinen, aber bei der Spieltags-Planung wurden eigens für diesen Fall spielfreie Wochen eingeplant. Am realistischsten - so hört man - ist allerdings ein Termin im Juni.